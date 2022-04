L'argus. Quand vous avez pris la présidence de l’Ademe en 2018, quelle était votre feuille de route pour l’automobile ?

Arnaud Leroy, président de l'Agence de la transition écologique (Ademe). Il y a deux chantiers qui sont inscrits dans l’ADN de l’Ademe. Le premier concerne la diminution des gaz à effet de serre et l’amélioration de la qualité de l’air. Ce dernier point, passé parfois sous silence, est beaucoup lié au trafic automobile, du moins dans les grandes métropoles. Le second chantier concernait la mise en œuvre de projets autour de l’économie circulaire dans le milieu automobile. Par la suite, le sujet relatif aux carburants alternatifs est devenu beaucoup plus prégnant, notamment l’hydrogène, car nous sommes dans un moment de bascule. En point de butée, nous avons toujours cette perspective de neutralité carbone fixée à horizon 2050, annoncée par le gouvernement, avec un secteur automobile qui doit y contribuer de manière assez conséquente.

Promouvoir les autres transports

L'argus. Vous êtes arrivé dans un contexte d’auto « bashing ». Comment se positionne l’Ademe par rapport à ce discours ?

AL. Concernant le dieselgate, l’Ademe a été concernée, puisque nous étions notamment en charge du secrétariat pour les travaux réalisés en France. Cela a eu des répercussions importantes dans l’ambiance politique, mais aussi sur le secteur automobile, avec une baisse importante des ventes de diesels, mais aussi une augmentation des gaz à effet de serre, du fait de la remontée de l’essence, d’une part, carburant plus émetteur, et de la croissance des SUV, d’autre part. Nous conservons un rôle d’observateur, nous faisons des recherches, menons des expérimentations avec des régions, des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI), des collectivités ou des entreprises, mais nous ne faisons pas la politique publique au sens propre du terme. Notre mission est de promouvoir les autres modes de transport, à commencer par le transport collectif et les modes "doux", comme le vélo, la marche, l’autopartage, le covoiturage... Ce sont des choses que nous étudions et que nous essayons de pousser.



L'argus. Avez-vous été consulté dans le cadre du plan de soutien à l’automobile, présenté fin mai, et qu’en avez-vous pensé ?

AL. Non, nous n’avons pas été associés. Nous avons réalisé des travaux de modélisation pour le gouvernement, concernant la prime à la conversion, afin d’éviter les effets pervers, en finançant, par exemple, des voitures qui ne sont pas en phase avec les sujets climatiques. Nous avons aussi regardé les voitures qui avaient été achetées lors de la première mouture de la prime à la conversion. Au-delà du débat sur les SUV, nous avons également mené une étude sur le poids des véhicules, la puissance... Par ailleurs, ce plan de soutien vise à accélérer les promesses inclues dans le contrat de filière automobile, signé avec les constructeurs il y a déjà quelque temps, afin de propulser l’industrie automobile dans son siècle.



L'argus. Sur la prime à la conversion, quelle était la position de l’Ademe ?

AL. Nous nous sommes réjouis que la prime puisse permettre l’achat de voitures d’occasion. Nous ne voulions pas qu’il soit envisageable d’acquérir une Jaguar V12 avec des subventions de l’État. Concernant la voitures électrique, la position de l’Ademe est assez nuancée. Elle doit être utilisée de manière intensive pour être rentable sur le plan carbone, car le coût carbone de la batterie est très élevé. Comme le véhicule thermique est beaucoup moins impactant au moment de sa fabrication, il sera, en termes d’analyse de cycle de vie, moins émissif qu’un électrique. À chaque kilowattheure de batterie supplémentaire, il faut ajouter plusieurs milliers de kilomètres pour rentrer dans une équation convenable en termes d’analyse de cycle de vie.



L'argus. Concernant l’autopartage, les rentabilités sont faibles et le modèle de business encore peu mature pour les exploitants, notamment les constructeurs. Ça ne risque-t-il pas d’en limiter le développement ?

AL. Peut-être faudrait-il que les collectivités s’impliquent un peu plus… L’autopartage est une vraie piste d’avenir, en tout cas, dans grand nombre de métropoles, voire dans des villes plus petites, avec des pools de véhicules. Le modèle économique change. Les gens sont de moins en moins propriétaires de leur voiture, les constructeurs se sont adaptés en développant des offres de LOA et de LLD. Nous observons en parallèle que le marché de la location traditionnelle évolue, car ce secteur rencontre des difficultés.



L'argus. Le Président Emmanuel Macron souhaite que la France devienne l’un des pays champions du véhicule électrique en Europe. Y croyez-vous ?

AL. Nous avons actuellement 28 300 bornes de recharge implantées en France et un objectif de 100 000 a été fixé. L’effort à produire est considérable. Il existe encore un frein psychologique au sujet du véhicule électrique, car les gens ont peur de tomber en panne, même si l’autonomie augmente de manière importante. À l’Ademe, nous disons justement "attention à l’inflation de la puissance des batteries !" Plus nous irons vite dans ce maillage, plus il sera fin et intelligent, notamment à travers des chargeurs rapides, et moins on devra augmenter la taille des batteries. En termes de puissance des batteries, une Tesla équivaut entre cinq et sept Zoé et ce, dans un monde où les ressources utilisées pour les fabriquer sont limitées.



L'argus. Le rétrofit est désormais autorisé par la loi. Quelles perspectives ouvre-t-il ?

AL. Nous avons aidé et suivi quelques petits programmes sur ce sujet, mais ça reste assez anecdotique pour l’instant. Nous y voyons surtout une opportunité intéressante pour les garagistes, dont certains rencontrent des difficultés. Il faut les aider à se projeter dans l’avenir. Si nous arrivons à professionnaliser la filière du rétrofit, cela peut être une transition pour les réparateurs automobiles indépendants, mais aussi les centres-autos. D’ailleurs, le plan de reconversion des garagistes fait partie des propositions de la convention citoyenne, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois.

Ecouter les équipementiers concernant l'hydrogène

L'argus. Au-delà de ces nouvelles opportunités, en quoi les efforts en faveur de l’environnement sont-ils vecteurs de croissance et de rentabilité dans le secteur automobile ?

AL. Prenez la valorisation boursière de Tesla aujourd’hui. Elle est vingt à trente fois supérieure à celle de Renault ou de Peugeot. Il y a dix ans, certains se gaussaient de son choix technologique, désormais, Tesla peut racheter des constructeurs généralistes pour mettre la main sur leur appareil productif. Je ne fais pas partie de ceux qui opposent écologie et économie. Je pense d’ailleurs qu’il existe un vrai débat sur l’hydrogène*. La France doit faire attention à ne pas rater le train de l’hydrogène, notamment dans les véhicules légers. Hyundai et Toyota sont aux avant-postes sur le sujet. Quand les quatre équipementiers français, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium et Valeo, vous informent que ça pousse très vite sur l’hydrogène au niveau mondial, nous sommes en devoir de les écouter. Je suis ravi de l’arrivée de Jean-Dominique Senart chez Renault, car il connaît bien les enjeux relatifs à cette technologie, ce qui n’était pas le cas de son prédécesseur. Il existe encore un verrou concernant le coût, ainsi que sur la fabrication de l’hydrogène décarbonée. Mais il va sauter, parce que nous avons des capacités de recherche importantes en France, via le CEA, les constructeurs, les énergéticiens…



*Entretien réalisé avant l'annonce du plan de relance, début septembre, où le gouvernement a dévoilé ses ambitions sur l'hydrogène