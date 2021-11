D’une vingtaine de forfaits « mécanique et entretien » en ligne à un camion atelier au domicile du client, il n’y a qu’un pas. Le groupe de distribution automobile Emil Frey n’en finit plus d’enrichir le catalogue d’offres de sa marque commerciale Autosphere. Il vient de dévoiler un tout nouveau service, appelé l’Atelier mobile. Depuis le 1er juillet 2021, un camion tourne ainsi dans un rayon de 30 km autour de sa base, la concession BMW-Mini Bayern de La-Teste-de-Buch, en Gironde, pour réaliser une première batterie de tests en ce qui concerne des prestations automobiles à domicile. Cette solution après-vente sur roues propose l’entretien ou la réparation de véhicules aux clients particuliers comme professionnels là où ils le souhaitent, sur le parking du showroom ou d’une entreprise, chez eux ou encore sur le lieu de vacances.

Autosphere assure que le niveau de service et des garanties sont identiques aux interventions au sein de la concession et que ses techniciens affiliés sont formés à cet effet. Le rendez-vous se réserve en ligne ou par téléphone, les devis sont gratuits, mais les déplacements sont facturés à hauteur de 30€ TTC.

Autosphere veut démocratiser l'entretien automobile

Par là, Autosphere entend bien démocratiser et simplifier l'entretien et la réparation des véhicules de ses clients et donc les libérer de certaines contraintes de déplacement.

« Anticiper les besoins de nos clients, répondre à leurs attentes en leur proposant un service de proximité (à domicile, au bureau) ; telle est la philosophie d’Autosphere. Il nous apparaît primordial aujourd’hui de nous réinventer, de poursuivre dans l’innovation, et de proposer une nouvelle offre adaptée, pour simplifier l’entretien de son véhicule. Les résultats de cette première phase test seront un indicateur pour déployer prochainement ces solutions à un niveau national », souligne Hervé Miralles, président du groupe Emil Frey France et Belgique.

Le groupe de distribution et sa marque ont voulu tester l’appétence du marché envers ce service en implantant dans un premier temps L’Atelier mobile dans une zone concentrant une demande forte sur des ateliers aux espaces restreints. Ce qui est le cas dans le bassin d’Arcachon. Si les tests s’avèrent concluants, plusieurs camions pourraient bientôt circuler autour d'autres concessions du groupe en France.