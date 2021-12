Le jury des Grands Prix internationaux de l’innovation automobile d’ Equip Auto , composé d’une cinquantaine de journalistes représentants 15 pays (ndlr : L’Argus appartient au jury) , vient de dévoiler les résultats de la première phase de ses votes : parmi 153 candidatures (+30% par rapport à 2017), 35 dossiers ont été présélectionnés, ce qui constitue un record.Le 11 septembre prochain, un vote final désignera le lauréat de chacune des 7 catégories et la cérémonie de remise des prix aura lieu à l'occasion de la soirée de gala du salon, à savoir le mardi 15 octobre, en présence de nombreuses personnalités de l’automobile.Les 35 présélectionnés sont les suivants :SGI SPRAY GUN IMPORT pour NTS Nitro MasterITALCAN pour Raptor3M FRANCE pour 3MTM Système de Préparation Peinture Simplifié 2.0ENOVCAR pour le kit Renov phares vapeurOMIA pour la cellule de réparations rapides FULL REPAIRPURFLUX pour le filtre à carburant Sogefi fabriqué à partir d'Airbags recyclésNTN-SNR pour le roulement capteur d’angle absolu pour le pilotage des moteurs électriquesCONTINENTAL pour Conti Sense et Conti AdaptSCHAEFFLER pour Schaeffler Intelligent Corner ModuleSKF France (Rechange Véhicules), pour la butée de suspension à isolation à ressortD2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE / STARC pour Car Hygiène PlusXENUM pour Nexgen CoatingBERNER pour la mousse nettoyante Multi X-in-1WD-40 COMPANY pour WD-40 FlexibleKÄRCHER pour le portique de lavage Kärcher CWB 3 Klean!Star iQZF Friedrichshafen pour la plaquette de frein Electric BluePURFLUX pour le filtre habitacle Cabin3Tech+VENEPORTE pour SCR - Réduction Catalytique SélectiveSCHAEFFLER pour LuK RepSet 2 CT « humide » avec outillage spécialSCHAEFFLER pour Kit MoteurFEBI FRANCE pour l’extracteur de roue febiABAC FRANCE pour XPN O15CLAS Equipements pour OM 9320 – Jeu de guides M12-M14 Montage de rouesPROVAC pour le monte-démonte pneus Hunter Revolution WalkawayATEQ pour ATEQ VT TruckTEXA pour ElightDELPHI Technologies pour DS-Flash Pass-ThruACTIA pour OPACI-DIAGFLEXFUEL Energy Development pour Hy-Calamine ConnectMAHLE Aftermarket pour @DAS – Digital AdasTEXA pour EtruckHELLA pour Macs LiveVISIONOR pour la borne Self carEXXOTEST Education pour Immersive-D8Groupe LACOUR pour SERIPour plus de précisions sur le salon, rendez-vous sur www.equipauto.com