La soirée de gala du salon Equip Auto 2019, qui mettra un terme à cinq jours d’exposition à porte de Versailles à Paris (du 15 au 19 octobre), promet d’être riche en nouveautés.

Cette année, la Fédération des réseaux de carrossiers indépendants (FRCI) a décidé de mettre en lumière ses artisans dans le cadre d’un concours nommé « As des réseaux ». Ainsi, l’association souhaite récompenser la meilleure entreprise de chacun de ses sept membres, soit Acoat Selected, AD Carrosserie, Autoneo, Axial, Five Star, Precisium et Top Carrosserie qui regroupent au total plus de 2 200 entreprises de carrosserie, après quelques mois de compétition entre mai et août 2019.

« L’idée ici est que chaque enseigne mette en avant son propre champion selon des critères parfaitement objectifs », promet Patrick Cléris, président de la FRCI.

Ces réseaux ont donc présélectionné trois entreprises particulièrement performantes (21 au total) pour être évaluées et auditées par la Société d’optimisation des concepts de la carrosserie automobile (Socca) sur sept critères : la gouvernance, les investissements matériels, les investissements humains, les investissements commerciaux, le développement des activités, la consolidation financière et le respect de l’environnement.



Après ces analyses, un jury composé de représentants du secteur auto se réunira en septembre pour élire « le champion de chacun des sept réseaux », parce que « ces entreprises méritent plus que jamais d’être mises en valeur. Leur modèle économique est en pleine mutation sur le plan technique, environnemental et surtout humain. Nous souhaitons donc, aux côtés de leurs réseaux et de leurs fournisseurs, valoriser le travail des chefs d’entreprise et de leurs équipes à l’occasion de ce salon dédié », souligne Patrick Cleris.



Lors de la cérémonie de remise des prix, qui aura lieu le 16 octobre à 17h, les partenaires de l’opération comme 3M, le GNFA, SGI, Leaseway ou encore Weinmann, honoreront les gagnants d’un trophée et d’un certificat, ainsi que d’un cadeau d’un an de véhicule de courtoisie et un masque de soudage LCD de la société GYS. Mais ils rendront aussi hommage aux carrossiers qui utilisent au quotidien leurs produits.



