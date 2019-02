En marge d’une réunion préparatoire aux Grands Prix d’Equip Auto,, directeur du salon et responsable du pôle transport et industrie chez Comexposium, a confirmé que le salon, qui se tiendra du 15 au 19 octobre 2019 à Paris, porte de Versailles, s’annonçait sous de bons auspices. En effet, le niveau des réservations est élevé et de nombreux exposants comme Brembo, Magneti Marelli, Texa, ZF TRW, Lacour, etc., viennent avec des ambitions.« Equip Auto est un salon ancré en France, mais qui peut rayonner sur l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord. Business, innovation et convivialité restent ses trois mots clés. Nous respectons notre feuille de route de préparation et nous tablons toujours sur une hausse de la surface commercialisée de 5 à 6% », souligne Mario Fiems, avant d’ajouter : « Il nous reviendra de trouver la bonne articulation entre le thème du véhicule étendu, avec la multiplication des Adas notamment, et celui des matériels d’atelier. Sachant que nous mettrons aussi en avant l’émergence des nouvelles motorisations et leur impact sur la maintenance et ses méthodes ».et, respectivement directeur de la communication de la Fiev et de la FFC, ont confirmé que le salon se présentait bien, ajoutant que le Village de la carrosserie et l’activité des pneumatiques seraient denses.Parmi les choses encore en suspens, citons Mondial Tech, mais Mario Fiems tient à rappeler que « le salon Equip Auto n’est pas l’organisateur de Mondial Tech ».