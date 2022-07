Après trois ans d’absence et à un peu plus de cent jours de l'ouverture des portes d’Equip Auto, les organisateurs trépignaient d’impatience à l'idée de révéler le contenu de cette 26e édition, qui se tiendra à Paris porte de Versailles, du 18 au 22 octobre 2022, même place et lieu que le Mondial de l’auto. Et pour cause, cette année la Fiev, la FFC et Comexposium annoncent un Salon parisien de l'après-vente automobile riche en nouveautés et en promesses !

Equip Auto, pour un avenir idéal de l'automobile

Le président d’Equip Auto, Philippe Baudin, et ses équipes ont voulu renforcer l’attractivité commerciale du Salon en accompagnant les professionnels et en facilitant les échanges, mais aussi en se démarquant de la concurrence. « Nous sommes le seul événement B to B capable de porter tous les enjeux car nous avons su avancer en même temps que le marché », a-t-il affirmé. Ensemble, ils travaillent depuis des mois pour s'adapter au contexte dans lequel évolue la filière, entre défis énergétiques, écologiques, technologiques, réglementaires et juridiques. Sans oublier les nouveaux usages. Trois grandes missions sont ressorties de leur labeur :

Oeuvrer pour les rencontres et le business, un levier de performance. Mettre l’innovation et le digital au service du marché auto de demain. Faire du Salon la référence des services à la mobilité connectée.



« Ces challenges et ces missions sont non négociables aujourd’hui » pour Philippe Baudin, qui a la ferme intention de « créer collectivement l’avenir idéal pour la filière, celui qui combine savoir-faire et innovation ». À cette fin et pour « dessiner ce futur », le Salon s’animera durant cinq jours autour de quatre thèmes majeurs :

Économie circulaire : l’automobile durable (dépollution, recyclage, PIEC et remanufacturing, garage écologique, véhicules d’occasion). Innovations technologiques : le garage du futur (maintenance électronique, garage connecté, mécanique et carrosserie). Transition énergétique et maintenance : l’après-vente de demain (nouvelles motorisations de l’OE à l’après-vente, rétrofit, éthanol et carburants de synthèse). Les professionnels de demain : formation, recrutement, transmission d’entreprises.



De plus, Equip Auto a fait le choix de miser une nouvelle fois sur la sectorisation des parcours. Une formule gagnante selon l’organisation, qui continue donc de proposer six itinéraires. Selon leurs centres d’intérêt ou leurs besoins, les visiteurs déambuleront ainsi dans les espaces portant sur les pièces et équipements de rechange pour véhicules électriques et hybrides, les solutions pour l’après-vente poids lourd, l'innovations première monte, le garage écologique et durable, le garage et la maintenance électronique ou encore le garage digital.

80 000 visiteurs attendus

En chiffres, voici ce que les organisateurs avancent : 5 jours de Salon (du 18 au 22 octobre 2022), 3 halls (pavillons 1, 2.1 et 2.2), 80 000 m2, 1 000 exposants (équipementiers, constructeurs, réseaux de distribution et d’après-vente, fabricants d’outillages et d’équipements, pneumaticiens, éditeurs informatiques…) et 80 000 visiteurs attendus, dont 50 % de garagistes. Hormis les 20 000 visiteurs et 200 exposants de moins qu’en 2019, cette édition semble tout de même prometteuse, d’autant plus qu’elle pourrait bénéficier de toute l’aura du Mondial de l’auto. Le staff confirme que 95 % de la surface est d’ores et déjà commercialisée et que les nouveaux inscrits pèsent 35 % à moins de quatre mois de l’ouverture des portes du Salon. Notons que le Gouvernement français a décidé d’octroyer des aides financières au secteur de l’événementiel pouvant atteindre des dizaines de milliers d’euros par stand pour les primo-exposants et les PME. Par ailleurs, 25 % d’exposants internationaux ont répondu présent, ce qui permettra d’installer des pavillons dédiés aux Pays-Bas, à la Corée-du-Sud, à Taiwan, à la Chine et à la Turquie.



Concernant le programme, plusieurs nouveautés sont à noter. Equip Auto proposera de visiter ses traditionnels « Villages », mais qui seront cinq cette année. Outre l’espace phare, l’Univers VO, et ceux des start-up et de la carrosserie-peinture, le Village du réemploi et le Village des territoires d’excellence française feront leur apparition. Le premier va réunir les acteurs de la pièce issue de l’économie circulaire pour parler de remanufacturing, réparabilité et réutilisation, tandis que l’autre mettra en lumière les pôles de compétitivité actifs dans le domaine des nouvelles mobilités et de l’innovation automobile. En parallèle, il se construira également une aire dédiée aux véhicules de collection, ainsi qu’au garage du futur. Pour ce dernier, il s’agira de proposer une expérience de visite différente en appui d’un tout nouveau démonstrateur. Celui-ci plongera les professionnels dans le futur de leur activité. Le parcours durera 55 minutes et sera scénarisé dans un décor immersif avec des démonstrations dans des univers dédiés.

Equip Auto, un rendez-vous annuel et international ?

Toujours inédit, quatre grands forums européens se tiendront pendant l'événement B to B. Ils traiteront des sujets suivants :

Transition écologique et développement durable : « Les grands enjeux pour l'après-vente automobile, 2022-2030 ». Innovations technologiques : « La maintenance automobile, demain ». Transition énergétique/véhicule électrique : « La filière en pleine révolution ». Les professionnels de demain : « Recruter, former, transmettre… les enjeux majeurs ».

Ces conférences se dérouleront chaque matin. Des tables rondes en français et en anglais réuniront des experts européens qui se relaieront pour explorer les enjeux transversaux du secteur en lien avec les thématiques phares d'Equip Auto.



N'oublions pas les nombreux rendez-vous internes de ce Salon, puisque les Grands Prix internationaux auront également la part belle, tout comme la soirée de gala et les séries d'animations, ateliers et conférences, qui ne manqueront pas de rythmer les journées. Pour son grand retour, Equip Auto a investi dans un nouveau dispositif digital et développé sa plate-forme communautaire 365, qui met en relation exposants et visiteurs tout au long de l'année. Elle est d'ores et déjà opérationnelle.



Ici, le programme complet



Tous les professionnels et la presse se donnent rendez-vous à Paris porte de Versailles à partir du 18 octobre 2022 pour cet événement qui a la ferme volonté d’évoluer, d’assurer sa pérennité financière, de se déployer à l’international et d’annualiser son rendez-vous à la faveur de formats comme Equip Auto On Tour ou autres en cours de réflexion.



La liste des exposants est également disponible sur le site d’Equip Auto.