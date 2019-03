A dater du 11 mars 2019, Eric Basset, rejoint PSA Retail, le groupe de distribution du groupe PSA, en qualité de directeur de PSA Retail France. Il est rattaché à Anne Abboud, directrice de PSA Retail. Il prend également à cette date la présidence de la société unique PSA Retail SAS regroupant, depuis juin 2017, tous les actifs que le groupe PSA possède dans le domaine de la distribution automobile dans l’hexagone.

Il remplace sur ces deux fonctions Bruno Poher, qui poursuit sa carrière dans le groupe, par une évolution à l’international.



PSA Retail France SAS, ce sont près de 5000 collaborateurs spécialisés dans la vente de véhicules neufs, la vente de véhicules d’occasion, l’Après-Vente et le Rent, opérant dans 138 adresses commerciales, au sein des plus grandes villes de France et distribuant les marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel. PSA Retail a représenté 25,6 % des ventes réseau de PSA Groupe en France en 2018.



Anne Abboud déclare : « L’arrivée à la tête de PSA Retail France de Eric Basset, fort de son expérience opérationnelle acquise dans les métiers de la distribution automobile et son regard extérieur est un atout. Ceci intervient dans un moment de transformation de nos métiers, marqué par la digitalisation et la transition énergétique. Je tiens à remercier Bruno Poher pour son action à la tête de PSA Retail France ».