Diplômé de l’ESCP-Europe, Eric Terefenko endosse à 54 ans ce nouveau rôle, en s’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience à la tête d’entités de grands groupes internationaux (Mobil, BP, Delek) et sur une expertise Retail à la fois stratégique et opérationnelle. Il a pu en particulier capitaliser sur ses trois années passées au sein de l’équipe stratégie retail du groupe BP à Londres. Il a ensuite dirigé le réseau multicanal des stations aux couleurs BP en France, en Espagne et au Portugal, en développant des enseignes fortes des secteurs pétrolier, automobile, alimentaire et restauration, en propre et en partenariat.Sa mission chez Speedy est de poursuivre le développement de l’enseigne et de consolider sa position parmi les leaders du marché au travers d’une stratégie basée sur la proximité, l’agilité et la mobilité. Fidèle à ses expériences et aux valeurs qui lui sont chères, Eric Terefenko explique son approche pour faire gagner Speedy :« Pour réussir, je vais m’appuyer en premier lieu sur les forces et l’identité de Speedy, à savoir une marque à forte notoriété, une vraie culture de satisfaction client et des équipes engagées, professionnelles et bienveillantes. Ensuite tout en préservant l’indépendance et l’agilité de start-up de Speedy, je vais bénéficier de la puissance d’innovation de notre actionnaire Bridgestone, en particulier dans les solutions de mobilité. Enfin, je resterai fidèle à ma conviction : les réussites les plus belles et les plus durables reposent sur la capacité à engager les hommes et les femmes dans une dynamique positive, à développer et associer des talents et à insuffler des valeurs humaines gagnantes.»