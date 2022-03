Depuis le 1er juillet 2019, Fabien Boschetti n’est plus à la tête de la direction régionale (France, Suisse et Afrique du Nord) de BASF Coatings : il est devenu directeur du marketing mondial de la division ECR (Efficient Consumer Respond) du groupe. A cette même date et à la suite de cette nomination, Erwan Baudimant l’a remplacé et a donc été nommé au poste de Regional West Business Manager.



Diplômé de l’ESC Amiens-Picardie, ce dirigeant a intégré la société BASF Coatings Services France en 2004 en tant que responsable de projet avant de prendre la direction de la région PACA pour le groupe. Il a ensuite été promu responsable de la marque Glasurit pour la distribution au siège social à Clermont de l’Oise, puis quatre ans après, responsable national des ventes. En 2014, il est devenu Head of Sales France, Northern & Western Africa-Automotive Refinish Coatings Solutions chez BASF et a pris la gestion des marques Glasurit et R-M.



Fabien Bsochetti a rejoint BASF Coatings en 1997. Depuis, il a tour à tour occupé les postes de chef de produit au Brand Management Européen de la marque R-M, de responsable commercial pour la marque dans le sud de la France, et enfin de directeur de deux agences de distribution directe à Toulouse et Bordeaux. En 2006, il est devenu responsable des opérations de la filiale de distribution BASF Coatings Services, et responsable du centre de services à la clientèle, de la logistique, des achats et du marketing, en assurant la gestion opérationnelle des 15 magasins de BASF Coatings Services. Entre 2009 et 2012, Fabien Boschetti a occupé le poste de responsable national des ventes de Glasurit pour devenir ensuite responsable de la nouvelle stratégie Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Depuis 2015, il était basé en France en tant que Regional Business Management - France, Benelux, Switzerland & Northern Africa.