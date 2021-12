Entre un design bon chic bon genre revisité, un nouveau souffle technologique et de l’énergie à revendre, la nouvelle génération de l’Audi A1 va bon train. Il a fallu attendre huit ans pour que la plus petite des citadines de la marque aux anneaux se refasse une beauté : née en mai 2010, l’A1 commençait à trouver le temps long malgré un restylage en 2015 (l’A1 Sportback est sortie en mars 2012). Là, le constructeur la redore du sol au plafond pour le plus grand bonheur des aficionados. Ce n’est pas parce qu’il s’agit du plus petit modèle de la gamme, qu’il n’a pas le droit à l’obsession du détail de ses créateurs. L’Audi A1 signe son grand retour et fait la belle en arborant des équipements de choix : le stationnement semi-automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide active au maintien dans la voie et l’assistant de conduite en embouteillage. Un joli combo, esthétique et technique, qui sous-tend aussi que l’Audi A1 a tout à fait sa place dans les entreprises : à savoir que les ventes à sociétés pour ce modèle ont représenté 16% du total des immatriculations d’Audi sur le premier semestre 2019, dopées d’une croissance de 50%.

Autant vous dire que le constructeur allemand a décidé de ne pas lâcher sa stratégie BtoB de manière générale (ventes totales : 29 862 à +4%, dont entreprise et LLD 31,4% soit 9372 unités à +10%), et pour l’A1 en particulier (voir parole d’expert). Même si l’Allemande se passe de moteur diesel (quatre blocs essence de 95, 116, 150 et 200 ch) et ne se décline plus qu’en version cinq portes Sportback. Mais qui a dit que le paraître, la puissance et les entreprises ne font pas bon ménage ? Personne, au contraire. Pour notre galop d’essai, nous avons choisi l’Audi A1 35 TSFI 150 ch S tronic 7. Voyons donc la pertinence de cette combinaison.



>> Lire aussi Audi A1 Sportback : tous les prix et la gamme dans le détail

Essai

Même si l’Audi A1 s’est très bien vendue en France, soit un peu moins de 100 000 exemplaires depuis sa création, la nouvelle mouture s’est offert une petite dose de testostérone à tous les niveaux. D’abord concernant le design : la petite citadine est un peu plus trapue, ridiculisant ses petites rondeurs d’avant. Les lignes se sont affirmées, surtout à l’avant par le biais de la calandre et de sa signature lumineuse à LED. A l’intérieur, nous sommes un peu déçus puisque le statut premium n’est franchement pas honoré : l’habitacle est bourré de plastiques durs (sur les contre-portes notamment) et reste sombre, il n’y a même pas une petite touche chromée.

Passons, car l’Audi A1 a en revanche tout d’une grande sur le plan de la technologie et assure le spectacle. Directement en s’installant, notre regard est rivé sur les compteurs numériques très bien construits, ceux de l’Audi Virtual Cockpit, optionnels sur les premières finitions. Néanmoins, la moins chère des A1 s’offre des compte-tours virtuels, même s’ils ne permettent pas d’accueillir plusieurs modes d’affichages et les cartographies GPS sur le tableau de bord. La dalle tactile centrale de 8 pouces, également de série dès le 2e niveau de finition Design, complète la proposition technologique. Joli, même s’il faudra cocher la version 10,1 pouces pour rivaliser avec les nouvelles polyvalentes françaises : jusqu’à 9,3’’ pour la Renault Clio V, et 10’’ sur la Peugeot 208 II.

Mais c’est bien au volant que l’Audi A1 35 TFSI devient nerveuse et révèle toute sa sublime. Prendre la route avec la petite citadine reste un plaisir, surtout que le constructeur a soigné l’agrément de conduite en général. Le petit moteur de 150 ch est vif, la direction précise, les accélérations rigoureuses (bonnes relances de la voiture lors de phases de dépassement par exemple) et l’amortissement efficace. Petit bémol : une légère fermeté se ressent à faible vitesse, notamment avec les roues de 17 pouces de notre modèle d’essai. La boite S tronic à 7 vitesses lui confère également un plus non négligeable en matière de douceur et de réactivité. Je vous l’accorde, elle passe parfois les rapports un peu trop vite, sans doute pour réduire les consommations. Justement de ce point de vue, nous avons enregistré une consommation n’excédant jamais 6 l/100 km sur un parcours mixte.



Pour un essai détaillé lire Essai Audi A1 35 TFSI : notre avis sur l'A1 essence de 150 ch

Budget :

La DS3 Crossback n’est pas complètement en concurrence directe avec la Mini Cooper ou l’Audi A1 mais nous l’avons tout de même sélectionnée de par sa symbiose entre ses côtés citadine premium et SUV compact premium. Son positionnement VR s’en ressent d’ailleurs. Passons donc à l’Anglaise. La Mini Cooper 5 portes, qui est la plus ancienne des trois modèles proposés, bénéficie d’une image de marque et d’un réseau de distribution dédié solides qui lui permettent de conserver une valeur résiduelle élevée (49,8%). Quant à l’Audi A1 renouvelée, elle dispose d’un rapport prix/équipement intéressant, ce qui fait grimper sa VR à 50,5%. Avec son tarif plus bas et sa valeur de revente estimée la plus haute, c’est le véhicule le mieux positionné des trois concurrentes. Un véhicule à préconiser, donc.

Parole d’expert : Bertrand Petipa, responsable ventes sociétés chez Audi

« Nos ventes à société se portent plutôt bien avec une hausse de 10% sur le premier semestre (9 372 unités). Nous l'expliquons par notre bonne dynamique commerciale, le lancement de nouveaux produits comme l’A6 et le Q3, l’excellente fin de vie de l’A3 et le développement poussé de nos SUV. Concernant notre stratégie BtoB, nous nous positionnons dans la continuité de celle adoptée auparavant, la structurer davantage pour une croissance pérenne. C’est-à-dire que nous allons renforcer ce canal grâce à notre partenariat avec notre captive et à notre réseau et accentuer le travail en local pour conquérir les PME et les professions libérales. Afin de rendre nos produits attractifs auprès de ces entreprises, nous avons procédé à la refonte de la gamme Business en complétant nos équipements de sécurité et technologiques, d'éléments extérieurs, de design, comme des phares LED, des entourages de vitres en aluminium, etc. C’est en fait renforcer la désirabilité chez nos clients flottes, l’un des critères les plus importants pour eux. L’Audi A1 entre parfaitement dans ce cadre puisqu’elle plaît à une typologie de monopossesseurs, d’auto-écoles ou de local business. Nous proposons ainsi des campagnes de communication ciblées et des offres commerciales personnalisées sur ce modèle en local pour capter cette clientèle. C’est notre objectif que de capter du volume par ce biais-là. L’Audi A1 est l’occasion pour cette clientèle BtoB de se différencier en s’appropriant toute la technologie associée, en bénéficiant de l’image de marque premium, ainsi que de la palette de motorisations proposées. Du rationnel au côté sportif, nous offrons un large choix aux clients entreprises pour répondre à tous ses besoins. Rappelons que l’Audi A1 est en constante progression et les ventes à société ne font que croître : sur 5 072 immatriculations totales, 817 sont à pros soit une part à 16% et une croissance de 50%. »



>> Lire aussi Peugeot 208 vs Audi A1 : la quête du premium

Bilan

Bien modernisée, la nouvelle Audi A1 Sportback devrait logiquement trouver un public de professionnels intéressés par l’image de marque et la dotation technologique. Et si la politique tarifaire peut refroidir (tarifs élevés, options nombreuses), la petite A1 compense à l‘usage : consommation raisonnable, émissions de CO2 intéressantes et valeur résiduelle attrayante.