Le groupe BMW joue la carte de l’électrification à fond : 12 modèles 100% électriques et 13 hybrides promis d’ici 2025. Déjà disponible dans la gamme BMW, le propulsion hybride rechargeable arrive pour la première fois chez Mini avec ce Countryman Cooper SE ALL4. En un an, 1500 commandes ont été réalisées, un pari plutôt payant pour la marque britannique, d’autant que les entreprises succombent aussi à cette motorisation : le Mini Countryman PHEV pèse 8% dans ses ventes totales BtoB. En juin 2018, 447 unités ont été immatriculées avec une vente sur deux en entreprise. Pas de quoi se rouler par terre non plus car avec le Kia Niro Plug-in, il s'agit de la seule proposition du marché en SUV compact hybride rechargeable !



Le Mini Countryman Cooper SE ALL4 se dote d’un trois cylindres 1.5 turbo de 136 ch essence couplé à un moteur électrique de 88 ch sur le train arrière (la batterie trouvant une petite place dans le plancher). Si vous comptez bien, le petit SUV cache donc 224 ch au total !

En mode 100% électrique (Max eDrive), le Countryman peut atteindre 125 km/h et Mini annonce une autonomie de 42 km. En réalité, nous avons à peine dépassé 30 km sans pour autant forcer sur l’accélérateur. Le Countryman Plug-in repasse ensuite en mode Auto eDrive et fonctionne comme une hybride classique : le moteur électrique sert simplement au décollage ou à faible vitesse stabilisée, puis le thermique prend le relais.

Pour remplir les "accus", deux solutions : enclencher le mode Save Battery qui recharge puis maintient la charge à 90% (mais la consommation d'essence devient alors importante) ou brancher le Countryman sur une prise de courant domestique, la batterie de 7,6 kWh atteignant sa charge maximum en 3h15 (2h sur une Wall Box).



Essai

a boite automatique à six rapports Steptronic est assez réactive mais pour jouer davantage, il manque les

Parole d’expert : Renaud Bredel, responsable BtoB Mini France

Même « écolo », le Mini garde son tempérament, tant sur le plan esthétique que dynamique. A notre première installation, nous avions eu immédiatement envie de jouer avec tous ces boutons. Alors allons-y, jouons !Sans surprise, le Mini Countryman Plug-in a du caractère. Il a surtout du répondant avec ses deux moteurs qui fonctionnent de concert lors d'un besoin de puissance. LPassons, car la conduite est toujours douce : aucune secousse ou bruits parasites ne sont à déplorer lors du passage de l'électrique au thermique, et inversement. Des autres Mini de la gamme, le Countryman hybride n'aura finalement gardé que les suspensions fermes...De toute manière, il est rare de passer des heures à son volant, car on est souvent amenés à s’arrêter pour se recharger un peu... mais aussi pour faire le plein d’essence : une fois sa batterie déchargée, le Countryman réclame au moins 8 l/100 km sur parcours varié. Soit moins de 500 km d'autonomie avec son réservoir de 36 l, amputé de 15 l pour laisser place aux batteries !A lire aussi Essai Mini Countryman Cooper SE : notre avis sur le Countryman hybride

« A fin juin, Mini progresse de 6% avec 10 780 immatriculations dont 25% réalisées en entreprises. Nous enregistrons également une progression en commandes de 6% sur les ventes BtoB. Nous renforçons clairement la présence de Mini en entreprises avec nos modèles Countryman et Clubman, notre objectif étant d’accroître nos parts de marché tout en restant numéro un des citadines premium en entreprises aussi. Nous offrons ainsi une véritable alternative sur le segment des compactes pour les entreprises souhaitant se différencier et fidéliser leurs collaborateurs. Pour cela, nous continuons de proposer à nos clients un choix de motorisations variées et efficientes pour répondre à tous les usages. De plus, nous avons créé spécialement pour les professionnels une finition Business. Le Mini Cooper SE Countryman présente l’avantage de pouvoir parcourir jusqu’à 42km en mode 100% électrique et bien plus s’il est branché sur une borne entre deux rendez-vous : c’est la garantie pour une entreprise de faire de précieuses économies en carburant sur les déplacements urbains. De plus, le Mini Cooper SE Countryman ALL4 offre une fiscalité très avantageuse avec des émissions de CO2 à 55 g/km. Cela permet une exonération de TVS pendant 3 ans. Également, la T.V.A sur l’essence est actuellement déductible à hauteur de 20% sur ce modèle ».

Budget Mini Cooper SE Countryman Hybride Rechargeable ALL4 224 ch Business :

Bilan

: à partir de 41 850 € TTC (finition Business)50.7 % (21 230€ TTC)22 500 € TTC24 990 € TTC0 € - Bonus de 900 €55g55 €/an20 €à partir de 610 €/mois sur 36 mois 30 000 Kmsà partir de 441 €/mois sur 48 mois / 60 000 Kms70 jours

A la fois douce, dynamique et ludique, la conduite de ce Mini hybride rechargeable se montre agréable. Le charme opère pour des déplacements en ville en électrique et en thermique à la campagne. Les versions diesels restent certes un peu moins chères à l'achat, plus sobres sur longs trajets et bénéficient d'une bien meilleure autonomie.

Mais l'image chic et écolo que renvoie le Countryman Cooper SE ALL4 pourrait tout de même séduire certains professionnels soucieux de ces aspects : la classe à l'anglaise quoi !