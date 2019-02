"L’automobile est une filière industrielle essentielle pour la France. Elle est forte de grands constructeurs et équipementiers, d’un tissu très dense de sous-traitants et d’un niveau de service élevé". Voici ce que l’on peut lire en introduction dans le rapport Mosquet-Pélata sur la filière automobile française, commandé par Emmanuel Macron fin 2018 (et révélé le 14 février 2019).



Parce que le président de la République se soucie de son industrie et a même poussé, lors du gala du centenaire de l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), les 500 plus grands industriels présents à choisir la France comme terre d'accueil. Avant de prendre connaissance de la mission de Xavier Mosquet, spécialiste de l’automobile chez BCG et de Patrick Pélata, ancien directeur général délégué de Renault (lire Mission Mosquet-Pélata: positionner la France en grand pays automobile), le binôme a jugé bon de dresser un état des lieux de ce secteur industriel aujourd’hui menacé par de profondes mutations, les plus importantes de son histoire.



Alors l’automobile en France, c’est quoi ?



- outil du quotidien des Français : le parc est composé de 39,5 millions d’unités dont 32,7 millions de véhicules particuliers et 6,1 millions de VUL (au 1er janv 2018). Le rapport déclare même que "la densité automobile (véhicules particuliers et utilitaires légers pour 1 000 habitants) est d’environ de 600 en France, niveau équivalent à ceux de nos voisins allemands, espagnols et britanniques".A savoir que 7 salariés sur 10 se rendent au travail en voiture tous les jours.



- fleuron de l’économie française : l’automobile est l’une des filières industrielles les plus importantes dans l’Hexagone avec plus de 4 000 entreprises qui emploient plus de 400 000 salariés. Le chiffre d’affaires atteint 155 milliards d’euros, soit 18% du CA de l’industrie manufacturière en France. Son volume d’exploitation s’élève à 49 milliards d’euros.



- terre de start-up et d’innovation : non seulement la France est leader en matière de brevets mais la filière automobile française enregistre le plus grand nombre de demandes. Elle investit d’ailleurs plus de 5,8 milliards d’euros par an en R&D. De nombreuses jeunes entreprises naissantes couvrent également tout l’écosystème aval de la filière dans la maintenance, l’économie circulaire ou la distribution.



Ces données montrent bien tout le potentiel de la France qui se veut attractive pour les investisseurs. Selon le rapport, la France est convoitée par les équipementiers internationaux : 132 entreprises étrangères y sont ainsi implantées, qui représentent 58 % du chiffre d’affaires du secteur. La France est ainsi la première destination des investissements industriels étrangers créateurs d’emploi pour le secteur automobile en Europe.