Selon l’agence Reuters, qui rapporte les déclarations du cabinet d'études Cox Automotive, le marché automobile aux États-Unis vit une très mauvaise période. Les ventes de véhicules particuliers et utilitaires légers ont nettement dégringolé, jusqu’à peut-être enregistrer sur les trois premiers mois 2022 le plus faible volume jamais atteint pendant cette dernière décennie. Les analystes avancent ainsi des immatriculations qui devraient chuter de plus de 24 % pour atteindre environ 1,22 million d'unités à fin mars et une baisse qui pourrait se contracter de 16 % au premier trimestre.

700 000 véhicules en moins sur l'année 2022 pour les États-Unis

« Ne vous méprenez pas, ce marché est coincé en petite vitesse », dixit Charlie Chesbrough, économiste principal chez Cox Automotive, dans les colonnes de 10901393 qui ajoute que les ventes resteront aux niveaux actuels jusqu'à ce que l'offre s'améliore. Alors qu’il déclare que l’économie américaine ne va pas connaître de récession, le cabinet a ajusté ses prévisions de ventes de véhicules dans le pays pour l’ensemble de l’année à 15,3 millions de véhicules, avec une perte sèche de 700 000 unités en comparaison avec les estimations du mois de janvier. Cox Automotive se montre même plutôt pessimiste quant à l’atteinte de ce nouvel objectif, qui nécessitera une amélioration significative des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La situation en Chine qui se bloque à nouveau et la guerre en Ukraine ravivent logiquement les goulots d’étranglement.



Sur fonds de conflit, de crise sanitaire et de pénurie de composants, qui compriment les stocks, cette tendance est à mettre aussi sur le compte des prix des VN qui gonflent, atteignant des niveaux records, de 14 % sur 2021 en l’occurrence, ce qui fait déserter du marché les acheteurs les moins fortunés. Les analystes affirment que les marques automobiles comme Nissan ou encore Chevrolet en souffrent évidemment, quand Toyota en profite, lequel pourrait garder sa place de numéro un du marché US.

Selon Cox Automotive, les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 75 000 dollars représentent maintenant près de deux points de pourcentage de moins du marché américain des véhicules légers qu'il y a un an. Le revenu moyen d'un acheteur de véhicule neuf est maintenant de 124 000 dollars.



