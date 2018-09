Cinq mois après avoir acté la reprise de la filiale Motor Village de Nantes (Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth et Jeep), le groupe Etoile du Maine va poursuivre son développement avec les marques du groupe Fiat en Loire-Atlantique. L'entité dirigée par Patrick Bornhauser a ainsi notifié son intention de racheter l’affaire PGN Auto de Saint-Nazaire, détenue depuis 2014 par Guy Saussereau. Elle appartenait auparavant au groupe Convenant, racheté l’an passé par Etoile du Maine « L'opération consiste en l'acquisition par la société Forza Automobiles de 100 % des titres de la société SBL Ocean et indirectement 100 % des titres de la société PGN Auto exerçant une activité de vente et réparation de véhicules neufs des marques du groupe Fiat et des véhicules d'occasion exploité à Saint-Nazaire », rapporte l’Autorité de la concurrence. Cette concession avait représenté en 2016 unClassé en 21position de notre top 100 2018, le groupe Etoile du Maine, qui distribue également les marques Mercedes-Benz, Smart, Jaguar et Land Rover , a engrangé un chiffre d’affaires de