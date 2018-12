La Cour de justice européenne (CJE) a rendu un jugement fort attendu le 13 décembre 2018 : "Le point 2 de l'annexe II du règlement UE 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 (...) en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) est annulé..." a fait savoir la Cour depuis le Luxembourg.Le point précis que la justice européenne a rejeté porte sur les fameux facteurs de conformité des émissions d'oxydes d'azote (NOx). Les mairies de Paris, Bruxelles et Madrid avaient vu rouge en 2016 , lorsque ces tolérances avaient été gravées dans le marbre de la loi. Paris avait indiqué qu'il s'agissait ni plus ni moins que d'un "permis de polluer" et avait donc attaqué le règlement européen auprès des autorités compétentes.Dans un arrêt particulièrement pointilleux et technique, les juges ont estimé que la Commission européenne a "méconnu les limites de sa compétence", et a instauré des tolérances qui vont à l'encontre du principe même du règlement Euro 6.La CJE explique que le point annulé reste toutefois valable "jusqu'à l'adoption dans un délai raisonnable d'une nouvelle règlementation remplaçant ces dispositions, ce délai ne pouvant excéder 12 mois à compter de la date de prise d'effet du présent arrêt".