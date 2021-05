Depuis la création du modèle de franchise Euromaster en 2008, ce sont en moyenne 10 entrepreneurs qui rejoignent le réseau chaque année. Désormais, Euromaster compte 430 centres de service en France, dont 138 en franchise, et ambitionne de réunir 100 nouveaux centres franchisés à l'horizon 2025. “Notre ambition est de compléter notre maillage territorial de manière agile pour offrir le meilleur service possible à nos clients, en particulier à notre clientèle professionnelle. Pour atteindre cet objectif, que nous nous fixions en fin d’année dernière, nous poursuivons la promotion de notre modèle de franchise et nos rencontres avec les potentiels nouveaux adhérents”, explique Claude Tinguely, directeur de la franchise Euromaster France.



Une volonté affichée d'accompagner les franchisés

Euromaster dépêche auprès des nouveaux entrepreneurs un animateur expert de l’enseigne dédié à la réussite commerciale de chaque franchisé. L’objectif est de pouvoir transmettre le savoir-faire, l’organisation et les méthodes et process de l’enseigne. "Nous mettons un point d’honneur à apporter un accompagnement sur mesure à nos franchisés, tout en leur laissant une grande liberté entrepreneuriale", précise Claude Tinguely.



