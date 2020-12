En tant que nouvelle directrice générale de la filiale française du groupe Europcar Mobility, Isabel Martinez a pour mission de déployer en France le plan Connect 2023, « qui vise à répondre aux nouveaux besoins et attentes des clients en termes de mobilité, grâce à des offres et services adaptés, en s’appuyant sur les atouts du groupe ». En coiffant les marques Europcar, Ubeeqo, InterRent et Goldcar, « l’objectif sera ainsi de mettre les activités France du groupe en bonne position, pour tirer pleinement parti dans les années à venir du rebond du marché après la crise du Covid-19 », peut-on lire dans un communiqué. Rappelons que le spécialiste de la location de véhicules a été fortement impacté par la crise sanitaire, le poussant ainsi à demander l’aide de l’Etat français, mais aussi des millions d’euros en Espagne.

Isabel Martinez s'est formée au sein du leasing de Volkswagen et BMW

Forte d’une longue expérience dans le secteur de l’automobile et de la mobilité, Isabel Martinez a occupé plusieurs postes de direction au sein de grands constructeurs et de leurs filiales de leasing, comme Volkswagen, BMW et Daimler. Elle a également fait carrière dans la finance. Isabel Martinez a rejoint Europcar il y a douze ans, en tant que directrice financière pour les activités du groupe au Portugal, puis en France. Selon l’entreprise, elle a contribué à la performance commerciale des deux pays et a lancé et dirigé avec succès le centre de services partagés du groupe à Lisbonne : « Au cours de ces dernières années, Isabel a démontré une vision métier et une focalisation sur l’exécution, qu’elle saura mettre à l’actif des activités France du groupe pour les projeter vers les défis des prochaines années. »