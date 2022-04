Il est toutefois à noter que cette embellie semble se tasser légèrement au fil du temps : +4,1 % en mars, pour +4,7 % sur février et +6,5 % en janvier. Tous les segments sont à la hausse, hormis celui des autocars et bus. Sur le plan géographique, trois des cinq marchés les plus importants en profitent : Royaume-Uni (+10,3 %), Allemagne (+8,7 %) et Espagne (+4,9 %). Seule l’Italie connaît une certaine baisse (-3,4 %), la France étant presque étale (-0,3 %).Ces tendances se retrouvent peu ou prou au cumul du trimestre : +5,1 % au global (soit 654 657 véhicules), +12,8 % en Allemagne, +8,9 % au Royaume-Uni, +4,4 % en France, +3,1 % en Espagne, quand l’Italie recule de 0,5 %. Segment par segment, c’est celui des moins de 3,5 tonnes qui progresse le plus en mars , avec +4,6 % (soit 230 787 pièces), emmené par l’Allemagne et l’Angleterre, en hausse de 11,3 % et 10,6 % respectivement. Sur le trimestre, ce type de véhicule totalise 544 085 unités sur le Vieux Continent, soit 5 % de mieux par rapport à 2018.Cette fois, les cinq principaux marchés ont tous profité de l’embellie : +1,3 % pour l’Italie, +4 % pour l’Espagne, +4,2 % pour la France, +8,9 % pour le Royaume-Uni et +12,1 % pour l’Allemagne.Dans le cas du marché des camions de plus de 3,5 tonnes, la croissance s’est poursuivie en mars, mais à un rythme plus mou qu’en février (+2,1 % contre +6,4 %), les progressions enregistrées en Angleterre (+11,7 %), France (+4,5 %) et Allemagne (+4,2 %) étant entamées par une forte décrue en Italie (-13,2 %) et en Espagne (-11 %). La tendance du segment continue d’être très positive au cumul (+5,7 %, soit 100 708 immatriculations), grâce aux locomotives allemandes (+16,2 %) et britanniques (+15,3 %).Pour ce qui est des poids lourds de plus de 16 tonnes, on retrouve des colorations similaires. La croissance de mars a été modeste (+2,1 %), mais celle du trimestre atteint encore +5,5 %, soit 82 993 véhicules, le tout porté par les marchés d’outre-Manche (+16,9 %) et d’outre-Rhin (+16,6 %), quand l’Italie et l’Espagne ont connu un coup de frein sur le trimestre (-10,9 % et -2,4 % respectivement). Malgré tout, le secteur qui fait réellement grise mine reste celui des autocars et bus (au-dessus de 3,5 tonnes), qui décroche de 4,9 % en mars, avec des baisses à deux chiffres sur plusieurs marchés-clés : Allemagne (-30 %), Royaume-Uni (-19,4 %) et France (-17,5 %).Au cumul, les immatriculations surnagent malgré tout de 0,4 %, grâce à une demande soutenue en Europe Centrale (+26 %), ainsi qu’en France (+14,3 %).