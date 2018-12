Les marques chinoises sont sur le point d'arriver en Europe, une assertion entendue depuis plus de 10 ans désormais. Sauf qu'aujourd'hui... l'annonce n'a jamais été aussi crédible ! Après Lynk & Co (groupe Geely), le géant du SUV chinois Great Wall l'a fait savoir sans ambages.Great Wall a réuni "près de 50 investisseurs et distributeurs étrangers de 24 pays et régions" le 5 décembre dernier, a écrit le constructeur. Russes, Sud-Africains, Australiens, tous ont pu expliquer, selon Great Wall, combien ils étaient heureux de diffuser les modèles de la marque sur leurs marchés.Etc...Le vice-président de Great Wall, qui est aussi le directeur des ventes, a saisi la balle au bond. D'après la marque, Wang Fengying a averti son auditoire que Great Wall "serait le premier à développer pleinement son marché outre-mer en 2019". Pour ce faire, une usine située à Tula, en Russie, va être intégralement rénovée : des milliards de yuans d'investissement, de manière à ce que dès mars 2019 "les produits Harvard (ndlr, une marque de Great Wall) fabriqués par cette usine ne soient pas réservés au seul marché russe,." Une déclaration tout à fait claire, d'autant que la marque rappelle qu'elle possède déjà des centres de recherche et développement en Allemagne et en Autriche.

Derrière Volvo, Geely

L'un des concurrents de Great Wall, le groupe Geely , qui possède aussi Volvo cars, avait déjà annoncé son intention d'arriver en Europe prochainement. Une marque a été montée de toutes pièces pour cela, Lynk & Co , présidée par l'ex-directeur du marketing de Volvo Alain Visser . Les Lynk & CO 01, soeurs siamoises au niveau technique du Volvo XC40, étaient censées entrer en fabrication sur les lignes belges de Volvo dès l'an prochain.Mais comme l'explique le constructeur à L'argus, "notre compagnie soeur Volvo cars a confirmé une augmentation de production significative du XC40 pour faire face à l'engouement suscité par le modèle dans le monde.". Toutefois, "les projets de Lynk & Co en Europe n'en sont pas affectés" assure la marque, qui devrait lancer sonGreat Wall en 2019, Lynk & Co en 2020... L'offensive asiatique est-elle imminente ?Question de point de vue.. Great Wall y a immatriculé 2 véhicules depuis le début de l'année, ce qui ne s'apparente certes pas à une offensive commerciale. Mais une autre marque intrigue sur le marché italien : Dr Motor.Les véhicules arrivent en kit en Italie depuis la Chine. Cinq modèles sont proposés à la vente, 1329 ont trouvé preneur au cumul des onze mois écoulés, +237%... Le cabinet d'analyses Jato dynamics révèle que les marques chinoises usent du même type d'astuces pour pénétrer aujourd'hui bien des marchés d'Amérique latine, comme le Chili par exemple.