Depuis le 29 septembre 2020, les produits de la marque Eurorepar sont disponibles dans les ateliers et sites partenaires du réseau GoMechanic d’une quinzaine de villes en Inde. Cet acteur de renom sur le marché de l’après-vente indien a ainsi décroché au préalable un accord de vente et de distribution avec PCA India, l’entité locale du groupe PSA, lui-même propriétaire d’Eurorepar. « GoMechanic soutiendra la vente de pièces détachées Eurorepar, facilitant ainsi un point d'entrée sur le marché en Inde. Avec ce lancement, le groupe PSA fait le choix audacieux d’une stratégie innovante : entrer sur le marché indien avec un label aftermarket multimarque qui est Eurorepar », peut-on lire dans un communiqué.

Une gamme Eurorepar dédiée au marché indien

Rappelons que cette gamme de pièces et d’accessoires multimarque dédiée aux véhicules de plus de trois ans est déjà présente dans 100 pays à travers le monde. Cependant, une offre B2B et B2C spécifique sera créée en accord avec l’industrie indienne aftermarket indépendante : dans un premier temps, Eurorepar lancera des produits tels que des plaquettes de frein premium et la gamme s’étendra progressivement pour inclure des balais d’essuie-glace, des filtres, des disques de frein, des réfrigérants, des graisses et des lubrifiants,... ce qui permettra de bâtir un solide portefeuille de produits de services et de réparation. L’accord de partenariat et de distribution avec GoMechanic se constitue de la façon suivante : PCA India fournira les pièces Eurorepar à GoMechanic, qui distribuera ensuite les pièces par l'intermédiaire de ses entrepôts et de sa plateforme logistique à tous les ateliers et détaillants de son réseau. PSA fournira un soutien en matière de marketing, de formation, de création de marques.



PSA à la conquête de l'Inde

Selon Roland Bouchara, directeur ventes et marketing Inde du groupe PSA, « malgré les défis posés par la crise du Covid-19, nous avons maintenu le lancement de la gamme multimarque avec Eurorepar en Inde et cela en fait une première étape pour le groupe PSA avant le lancement du premier véhicule Citroën (C5 Aircross) prévu au 1er trimestre 2021 ». Et Jean-Christophe Bertrand, directeur de la Business Unit Aftermarket d’ajouter : « L’Inde est un élément clé de la stratégie Push to Pass du groupe PSA pour les marchés mondiaux et elle offre une occasion unique de mettre en valeur l’approche axée sur la satisfaction client pour toutes ses marques. Notre décision de partenariat avec GoMechanic est basée sur notre objectif commun, qui est de fournir une qualité et une valeur élevées à tous les clients. Nous croyons que cette stratégie nous aidera à établir le groupe PSA plus fermement en Inde et à conquérir une vaste clientèle. »