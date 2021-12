Les chemins d’Ewigo et d’Hiflow étaient destinés à se croiser, en raison d’une complémentarité manifeste de leur offre. Cette hypothèse se veut à présent une réalité. Les deux entreprises ont scellé un accord stratégique, destiné à « offrir encore plus de service, de qualité et de flexibilité » aux clients de la société Ewigo, qui intervient dans la transaction d'automobiles de seconde main entre particuliers. Le réseau d’agences, qui quadrille aujourd’hui le territoire français avec 75 vitrines, va ainsi proposer aux acheteurs « un service de livraison sur mesure et personnalisé, gage de confort et de satisfaction élevée ».Pour rappel, la plateforme digitale Hiflow développe des solutions de transport et de convoyage à destination des entreprises de location de véhicules et distributeurs automobiles. La société a le vent en poupe ces derniers temps, en témoigne son succès populaire florissant : 150 000 trajets ont été effectués sous sa coupe depuis l’année 2012. Hiflow va ouvrir, courant 2019, une filiale en Belgique, marché très attractif car présentant 50 % de ses véhicules en leasing. Ce déploiement constituera le premier palier de l’expansion de la société française hors du territoire hexagonal.