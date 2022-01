Le consommateur final a pris le pouvoir. Cela se ressent dans les discours des constructeurs et des distributeurs. Parcours client, relation client, expérience client et, in fine, satisfaction client concentrent ainsi le gros des projets et des développements mis en oeuvre par les marques et leur réseau pour choyer l’acheteur, le contenter et ainsi le fidéliser. Contrairement aux process, normes et standards, fondamentaux intangibles encadrés par des audits et des outils de mesure, l’expérience client repose sur l’émotion, le ressenti avant, pendant et après l’achat d’un véhicule. Sur ce terrain-là, les distributeurs peuvent prendre des initiatives, les premiums se révélant souvent les plus volontaires.

Une glace en été

Chez LG Automobiles, au sein du centre premium de Perpignan (Pyrénées-Orientales), ce sont des petits détails – une glace offerte aux enfants l’été, des cafetières Nespresso en libre-service, des ordinateurs à disposition des clients dans un lounge, des hôtes et des hôtesses en nombre... – qui peuvent marquer les esprits et faire la différence. Ailleurs, ce sont aussi des senteurs, une musique agréable, un espace dédié aux enfants, des soirées VIP... L’expérience client débute dans le point de vente, à travers les ingrédients des constructeurs (les produits, l’univers de la marque, les standards...) et se poursuit régulièrement à l’extérieur au gré des initiatives menées par l’opérateur local.



« Le rôle du constructeur est de produire des véhicules, d’oeuvrer dans la gestion de l’automobiliste et de sa voiture, commente Jean-Charles Cadon, directeur du marketing et du parcours client chez BPM Group (Mercedes-Benz, Smart, Jaguar, Land Rover, Fiat, Alfa Romeo, Jeep). En tant que distributeur, notre mission est de créer de la satisfaction, d’apporter de la valeur ajoutée et d’offrir la meilleure expérience possible, tout en appliquant les préconisations et les programmes des marques, premiums ou pas, en matière de parcours client. Il n’existe pas dans notre stratégie une segmentation de clientèle. Nous avons créé l’an passé le club Privilège, auquel peuvent souscrire un client Mercedes-Benz comme un client Fiat. À travers ce club, inspiré des compagnies aériennes ou de l’hôtellerie, nous offrons des cadeaux aux clients, des remises, des offres spécifiques dans le cadre de parrainage ou des services additionnels. Mais ce club relève avant tout du bon sens, nous ne proposons rien d’exceptionnel.» Pour le lancement de la Mercedes Classe B, le groupe a, par exemple, convié des clients dans un hôtel dans lequel, derrière chaque porte, ils pouvaient découvrir une expérience inédite (concert privé de jazz, atelier tatouage...).

Les « Étincelles » de RCM

Au sein du groupe Ronan Chabot Management (RCM), qui organise près de 600 événements par an, tant pour sa notoriété que pour la fidélisation, cette expérience débute dès le parking, avec « un aménagement paysager agréable, une ambiance musicale présente sur tous nos nouveaux sites », indique Anne Le Jeune, responsable de la communication du groupe. L’expérience se prolonge dans le point de vente par la présence de chargés des relations clientèle (CRC), baptisés « Étincelles » chez RCM, et dont la mission est de « mettre des étoiles dans les yeux du client » : « Nous les formons à la morphopsychologie et au développement personnel, afin qu’ils s’adaptent le plus vite possible à l’état d’esprit et aux attentes des clients ou prospects. »« Créativité », « personnalisation », « sincérité » sont les termes employés pour résumer les actions mises en place par le groupe de Ronan Chabot. « Nous ne nous fixons aucune limite dans la satisfaction clients. Notre souhait est de les surprendre en proposant chaque année des événements nouveaux, inédits », insiste Anne Le Jeune.

Service jockey et wi-fi

Du côté de Volvo, il y a une limite que la marque ne souhaite pas franchir_: celle de l’artifice. « Nous mettons en place des opérations de sponsoring ponctuellement, comme avec le salon nautique ou le Saut Hermès au Grand-Palais, pour remercier certains partenaires, et c’est tout, indique Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Cars France. Nous créons peu de manifestations, car nous avons de petites ressources. Nous avons également compris, grâce à des études menées à la suite d’actions faites hors cadre de l’automobile, que ces événements “extraordinaires” étaient, certes sympathiques, mais n’avaient pas vraiment de grande utilité. Elles ne servent finalement qu’à gommer les aspects problématiques de la relation client et non à les résoudre.»

Dans sa stratégie de fidélisation, la marque suédoise raisonne plutôt en termes de services et de prestations pour répondre aux exigences des clients. « Nous développons des programmes comme le service jockey, où nous allons chercher la voiture à domicile, la dématérialisation du paiement, le conseil unique et personnalisé ou encore la transformation des zones d’accueil, avec le wi-fi, par exemple. Nous verrons plus tard pour le super-événementiel, qui ne peut être que la cerise sur le gâteau de la fidélisation. » Un discours résolument pragmatique.

« S’affranchir du constructeur »

L’optimisation de l’expérience client peut aussi être véhiculée par les collaborateurs. C’est une conviction au sein du groupe dirigé par Patrick Bornhauser, qui a créé en début d’année la fondation BPM Group.

« Cette association, unique dans le secteur automobile, permet de nous affranchir du constructeur, de positionner le groupe comme un acteur de la vie sociale et ainsi de sortir de la relation distributeur-client pour créer un lien basé sur l’humain », explique Dominique Maurette, directrice de la communication du groupe.

Chez RCM, elle s’exprime par l’engagement environnemental. Par exemple, les clients des concessions de La Rochelle se voient remettre un pot de miel issu des cinq ruches situées près de l’écoconcession Toyota-Lexus. Les oiseaux et les arbres sont d’autres préoccupations pour lesquelles l’opérateur entend mener des actions localement.