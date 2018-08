Paris – le 20 août 2018 : éditeur de référence de contenus et de solutions pour les métiers de l’automobile, le Groupe Argus a été sélectionné par Facebook pour assurer la diffusion des petites annonces de professionnels sur la place de marché en France du premier réseau social au monde.Lancé début 2016, le service Facebook Marketplace offre aux 34 millions d’utilisateurs du réseau social en France une plate-forme d’annonces et de mise en relation pour l’échange de biens d’occasion, notamment des véhicules. Une fonctionnalité désormais vouée à être étendue aux annonces de professionnels.Dans cette optique, Facebook a choisi de s’associer avec le Groupe Argus pour assurer la diffusion des annonces d’occasion B2C et véhicules de démonstration des professionnels français. Le précurseur et pionnier des réseaux sociaux pourra ainsi s’appuyer sur l’expérience et les moyens techniques et humains de l’éditeur de référence d’outils de gestion pour la profession automobile : fort de 6.000 clients parmi les concessionnaires et marchands de véhicules d’occasion (et véhicules de démonstration), le Groupe Argus figure également parmi les 3 principaux diffuseurs de petites annonces dans l’hexagone, avec sa plate-forme www.largus.fr, et de nombreux partenariats avec des médias locaux.Plus de visibilité pour les professionnelsA la clé, un gain de visibilité immédiat et sans aucun surcoût pour les professionnels qui diffusent actuellement leurs petites annonces d’occasion et de véhicules de démonstration sur les sites du Groupe Argus : dès cet été, sans intervention de leur part, leurs véhicules seront systématiquement affichés sur l’onglet Marketplace de Facebook, lequel sera complété d’un moteur de recherches multicritères. De quoi multiplier les mises en relation grâce à ce surcroît de visibilité.Bertrand Ricq, Directeur Général Adjoint du Groupe Argus, se félicite de ce partenariat : « Quoi de plus naturel pour le réseau social numéro 1 que de s’associer à l’éditeur automobile de référence ? Au grand bénéfice des professionnels de l’automobile, de la visibilité de leurs annonces de véhicules d’occasion et de démonstration, donc de leurs délais de vente et de leurs marges. »A propos de l’ArgusPartenaire privilégié des professionnels de l'automobile, entreprise familiale et indépendante depuis sa création en 1927, l'Argus est un groupe en mouvement permanent, dynamique et innovant.Notre stratégie d'expansion et de diversification nous a permis de développer un portefeuille de produits riche et varié, à destination des professionnels, notamment constructeurs, distributeurs, marchands, enchéristes etc. Cet ensemble de services uniques allie performance et simplicité, et est 100% dédié aux gains d'efficacité commerciale et financière.Nous proposons aujourd'hui une offre complète de solutions selon cinq orientations stratégiques : Argus Information, Argus Valorisation, Argus Solution, Argus Acquisition et Argus Conseil.Parce que le monde de la distribution automobile change et que les mutations du secteur s’accélèrent, nous nous devons d'accompagner nos clients dans ces évolutions majeures et les aider à réussir leur transformation numérique.L'Argus aujourd'hui, c'est un groupe de 250 collaborateurs, à Nantes et à Casablanca au Maroc, des femmes et des hommes mobilisés, engagés