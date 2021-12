Après avoir chuté de 35,4 % au premier semestre 2020, soit 6,17 milliards d’euros, à cause de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires de Faurecia s’est établi à 8,84 milliards au second semestre (– 3,5 %). Ce fort rebond a permis à l’équipementier français d’afficher un résultat net positif en seconde partie d’année (54 millions), contre un déficit de 433 millions d'euros entre janvier et juin. Ainsi, Faurecia a limité ses pertes à 379 millions sur l’ensemble de l’année avec un chiffre d’affaires total de 14,65 milliards d'euros (– 19,6 %).

Patrick Koller, directeur général de Faurecia, se félicite de ce redressement et déclare : « Au second semestre, grâce à une excellente préparation en vue de la reprise de la production, ainsi qu'aux actions de résilience entreprises depuis le début de la crise, Faurecia a dépassé tous ses objectifs financiers. » Et d'ajouter : « Nous sommes particulièrement fiers d’avoir réussi, dans une année aussi difficile, à renforcer la confiance de nos clients, comme en témoigne notre nouveau record de 26 milliards d’euros de prises de commandes. »





Un CA prévisionnel en hausse de 12,6 % en 2021

Grâce à cette bonne orientation, Patrick Koller estime ainsi qu’en 2021 « Faurecia renouera avec une solide surperformance de ses ventes, retrouvera une rentabilité proche du niveau précédent la crise et générera un solide cash-flow ». Ainsi, l’équipementier fondé en 1997 prévoit de réaliser un chiffre d’affaires d’environ 16,5 milliards d’euros en 2021 (+ 12,6 %) et une marge opérationnelle de 7 %, avec une « hypothèse prudente » concernant la production automobile mondiale, soit 76,6 millions de véhicules (+ 8 %). Cela lui permettra de proposer le retour du paiement d’un dividende à hauteur de 1 euro par action lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.



Comptabilisant 114 500 collaborateurs répartis sur 39 centres de R&D et 266 sites industriels, Faurecia se revendique comme un leader mondial dans ses quatre domaines d’activité (Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility). Et alors que sa structure actionnariale est amenée à évoluer avec la distribution d’environ 39 % de son capital aux actionnaires de Stellantis, après la fusion entre PSA et FCA, l’équipementier souhaite devenir incontournable en matière de stockage à hydrogène et de piles à combustible. Un partenariat avec Renault a ainsi été annoncé pour équiper une première flotte de véhicules utilitaires légers en systèmes de stockage à hydrogène dès 2021, tandis que Symbio, sa co-entreprise avec Michelin, vise une part de marché de 25 % sur la pile à combustible d’ici à 2030.