En cette saison de résultats du premier semestre 2019, les profit warning se succèdent les uns aux autres, tandis qu’on mesure à quel point la Chine est devenue en un temps record le centre de gravité du marché automobile mondial. « Le premier semestre 2019 a été plus difficile que prévu, principalement en raison de la baisse importante de la production en Chine. Dans ce contexte, nous avons à nouveau prouvé la bonne capacité de résistance de nos performances financières », souligne Patrick Koller, directeur général de Faurecia , tout en indiquant que le groupe a su activer des plans d’économies assez tôt pour s’adapter à la conjoncture.Faurecia a réalisé un chiffre d’affaires de 6,97 milliards d’euros au premier semestre (-0,2%, et -2,8% à taux de change constants et hors Clarion), tandis que le résultat opérationnel s’établit à 645 millions d’euros (soit 7,2% du CA). Le cash-flow net (257 millions d’euros, +3,9%) et le résultat net part de groupe (346 millions d’euros, +1%) sont orientés à la hausse. En outre, au 30 juin 2019, l’endettement financier net du groupe atteint 2,46 milliards d’euros, en augmentation suite à l’acquisition de Clarion, une opération conclue à des conditions avantageuses (financement à un coût moyen de 2,6%). Autre motif de satisfaction pour le top management du groupe, « les trois activités historiques (Seating, Interiors, Clean Mobility) ont surperformé par rapport à la production automobile mondiale (-7%). De même, toutes les régions, à l’exception de l’Amérique du Nord, impactée par l’arrêt de la production d’un programme important pour Daimler à Cottondale dans l’activité Seating, ont surperformé la production automobile régionale ». Ajoutons qu’en Europe, les ventes ont été pénalisées par l’arrêt de la production du programme Berlingo à Vigo (division « Seating »), représentant un impact négatif de 83 millions d’euros sur un an.Par ailleurs, Faurecia poursuit l’intégration de Clarion, totalement effective depuis le premier avril 2019, ce qui aboutit à la mise en place d’une nouvelle BU baptisée « Faurecia Clarion Electronics », intégrant l’activité de Coagent Electronics (consolidée depuis le premier janvier 2018, mais dans l’activité Interiors jusqu’à fin 2018) et celle de Parrot Automotive (ventes consolidées depuis le premier janvier 2019). Cinq lignes de produits doivent générer du business : Cockpit Domain Controller, Systèmes de son immersif, Systèmes de surveillance de l’habitacle, Technologies d’écran, Systèmes avancés d’aide à la conduite. Patrick Koller rappelle que la continuité est à l’ordre du jour avec, l’ancien président directeur général de Clarion, qui a été nommé vice-président exécutif de « Faurecia Clarion Electronics » et avec, auparavant vice-président exécutif finance de Faurecia Interiors, qui a été nommé vice-président exécutif adjoint. Ils ont notamment pour mission d’amener Faurecia Clarion Electronics au même niveau de rentabilité que le groupe. « Depuis que nous avons pris le contrôle de Clarion, nous avons mis en place une organisation solide pour Faurecia Clarion Electronics, qui allie les compétences de Faurecia et de Clarion. Nous nous concentrons actuellement sur la mise en œuvre d’un vaste plan de réduction des coûts. Nous présenterons notre plan stratégique ainsi que notre feuille de route pour une croissance rentable de cette nouvelle activité, lors du Capital Markets Day qui se tiendra le 26 novembre prochain », met en exergue Patrick Koller.Pas besoin d’attendre cette date pour que Patrick Koller vienne confirmer les objectifs annuels du groupe, malgré une prévision de marché mondial revue à la baisse. « Notre performance du premier semestre et nos prévisions pour le second semestre nous permettent de confirmer notre guidance pour l’année », se réjouit ainsi Patrick Koller. Croissance des ventes à taux de change constants en surperformance de 150 à 350 points de base (hors consolidation de Clarion), croissance en valeur du résultat opérationnel et de la marge opérationnelle d’au moins 7 % (incluant la consolidation de Clarion à compter du premier avril), cash-flow net d’au moins 500 millions d’euros (incluant la consolidation de Clarion à compter du premier avril) sont ainsi des objectifs prévisionnels validés.