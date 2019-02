Faurecia prévoit de conserver une « rentabilité élevée » cette année, après avoir publié un bénéfice net en hausse de 16,9%, à 700,8 millions d'euros au titre de l’exercice 2018, malgré un marché automobile mondial devenu plus difficile. Le chiffre d'affaires progresse de 3,3%, à 17,52 milliards d'euros (+7% à taux de change constants). Le bénéfice opérationnel a augmenté de 10%, à 1,27 milliard d'euros.« En 2018, nous avons une nouvelle fois atteint tous nos objectifs financiers pour l'année, malgré une conjoncture dégradée au deuxième semestre », se réjouit, directeur général du groupe.Pour 2019, Faurecia table sur une marge opérationnelle supérieure ou égale à 7%, après avoir réalisé 7,3% l'an dernier.Malgré une production automobile mondiale qu'il prévoit en baisse de 1% cette année, le groupe vise une nouvelle progression de ses ventes : « Face à un environnement très incertain, nous nous engageons à continuer à démontrer la résilience de Faurecia. Nous surperformerons le marché, tout en maintenant une rentabilité et une génération de trésorerie élevées », annonce Patrick Koller.Faurecia souligne qu'il a engrangé 63 milliards d'euros de commandes sur trois ans, entre 2016 et 2018, soit « un plus haut historique ».Soulignons que les trois activités de Faurecia ont contribué à la croissance : les sièges automobiles (+4,3%), qui représentent 43% des ventes, les systèmes d'intérieur (+1,9% et 31% des ventes) et la mobilité propre (+3,4% et 26% des ventes). Toutes les activités ont également vu leur rentabilité progresser par rapport à 2017.En outre, tous les grands marchés mondiaux étaient aussi en croissance en 2018 pour le groupe : +5,4% en Europe, qui représente 51% des ventes globales, +4,6% en Amérique du Nord (25% des ventes), +17,7% en Amérique du Sud (4% des ventes), et +13,9% en Asie (19% des ventes), avec un essor significatif en Chine.Patrick Koller a aussi annoncé que Faurecia allait organiser son « Capital Markets Day » le 26 novembre 2019. Ce sera l’occasion de préciser la feuille de route stratégique du groupe avec la nouvelle activité « Faurecia Clarion Electronics », intégrant Clarion, Parrot Automotive et Coagent. Les nouveaux objectifs du groupe à moyen terme, tenant compte de son périmètre actualisé, seront dévoilés lors de cette journée.