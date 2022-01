Meilleurs résultats : Asie et Clean Mobility

En dépit d’un contexte difficile, avec une production automobile mondiale en baisse, l’équipementier français Faurecia affiche des scores solides. Les ventes globales tiennent le choc, atteignant 4 325 millions d’euros pour le premier trimestre 2019, contre 4 315 sur la même période 2018. Ce qui correspond donc à une hausse de 0,2 % en données publiées, pour une baisse de 1,1 % à taux de change constants. De fait, l’entreprise confirme ses objectifs, avec une « surperformance de 300 points de base (pb) pour ses activités européennes », son premier marché, et de 1 310 pb sur le marché asiatique. L’Europe peut compter sur une hausse des activités « Clean Mobility » (en partie grâce à la contribution « bolt on » que constitue la joint-venture avec Hug Engineering), qui compense, la plus importante du groupe. En Amérique du Nord, s’il y a hausse de 5,1 % en données publiées, cela masque une baisse de 2,9 % à taux de change constants, en bonne partie dû à la fin du programme Seating pour Mercedes-Benz dans l’usine de Cottondale (Alabama), qui produit les GLE et GLS.L’Asie est en hausse aussi bien en données publiées (+7,5 %) qu’à taux de change constants (+5,1 %), en dépit de la forte baisse de la production automobile mondiale (-8 % sur l’ensemble du continent, -15,1 % pour la seule Chine, selon l’étude IHS Markit du 16 avril 2019). Cette croissance est portée en bonne partie par l. Par ailleurs, Faurecia souligne les surperformances enregistrées pour chacune de ses activités, y compris Seating, son fer de lance (43 % des ventes du groupe), en hausse de 1,3 % en données publiées, de 0,1 % à taux de change constants, soit 700 pb de surperformance (-6,9 % pour l’activité automobile mondiale).Faurecia a par ailleurs récupéré un volant d’activité avec l’usine Volkswagen de Chattanooga (Etats-Unis) en début d’année, qui n’est pas comptabilisé dans les chiffres de vente consolidés de la branche. L’activité Interiors (30 % des ventes du groupe) résiste mieux que le marché (baisse de 4,7 % en données publiées et 5,5 % à taux de change constants, contre 6,9 % pour l’ensemble du secteur), tandis que la branche Clean Mobility (26 % des ventes de Faurecia) a le vent en poupe (hausses respectives de 3,4 % et 1,3 %, le secteur reculant de 6,9 % à taux de change constants). En outre, la récente intégration du japonais Clarion au sein de la nouvelle branche Faurecia Clarion Electronics devrait aider à améliorer encore ses performances, en diversifiant les sources de revenus du groupe.