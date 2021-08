Par la signature d’un protocole, Faurecia a confirmé la cession de sa division acoustique et garnitures d’insonorisation nommée AST au groupe Adler Pelzer (APG), un leader mondial des composants et systèmes acoustiques et thermiques pour l'automobile. Cette activité appartenait jusqu'alors à la filiale Faurecia Interiors. En 2019, celle-ci a généré un chiffre d'affaires de 385 millions d'euros et compte environ 1 820 personnes dans huit usines et un centre de recherche et de développement en Europe.



Avant la signature des accords définitifs, ce projet de cession fera l'objet d'une information et/ou d'une consultation des instances représentatives du personnel concerné. La réalisation de cette transaction potentielle est également soumise à l'autorisation des autorités européennes compétentes en matière de concurrence.

Un meilleur avenir pour AST au sein d'Adler Pelzer

« Nous avons pris la décision de concentrer nos investissements sur les principales lignes de produits de Faurecia Interiors, pour lesquelles nous avons des positions de leader mondial en termes de marché et de technologie. Nous sommes convaincus que le meilleur avenir pour AST se trouve au sein d'Adler Pelzer, en raison des fortes complémentarités et positions de marché d’APG », a souligné Patrick Koller, directeur général de Faurecia.



Ce projet représenterait ainsi la meilleure opportunité de développement pour AST, qui compte 11 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en 2019, et permettrait de créer un leader mondial dans le domaine de l'acoustique et des garnitures d'insonorisation. Pour Pietro Lardini, directeur général du groupe Adler Pelzer, « cette acquisition constitue une étape dans la réalisation de la vision d’APG de devenir un leader mondial de l'acoustique, en tant qu'investisseur industriel impliqué sur le long terme dans l’industrie automobile et ayant fait ses preuves en matière de croissance. Il existe de fortes complémentarités commerciales, industrielles et opérationnelles, et AST contribuerait fortement à notre croissance future ».