Faurecia est de retour aux affaires : « Nous avons enregistré une solide performance au premier semestre, malgré deux effets négatifs majeurs : la pénurie de semi-conducteurs et l’inflation des matières premières. Je tiens à remercier les équipes de Faurecia pour ces résultats », souligne son patron Patrick Koller.

Faurecia solide et rentable

Le groupe français d'ingénierie et de production d'équipements automobiles a dévoilé ses premiers résultats financiers semestriels de l’année 2021 et avance des ventes à 7,8 milliards d'euros de janvier à juin, en hausse de 32 % en données organiques par rapport à la même période en 2020. Le levier opérationnel et la génération de trésorerie sont également robustes avec un bénéfice net de 146 millions d'euros, contre une perte de 433 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel a atteint 510 millions d'euros, contre une perte de 100 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle de 6,6 %. L’Ebitda s’est établi à 14,2 % et le flux de trésorerie net s’est élevé à 290 millions d’euros, deux chiffres supérieurs au premier semestre 2019 (contre un décaissement de 1 milliard d'euros).



Pour le directeur général, « [les] activités se sont révélées une fois de plus très résilientes, avec une forte marge opérationnelle de 6,6 % des ventes, qui démontre l’efficacité de notre levier opérationnel. Nous avons dégagé un solide cash-flow net de 290 millions d’euros et enregistré de solides prises de commandes de 12 milliards d’euros, qui reflètent notre potentiel d’accélération de la croissance rentable. Nous sommes convaincus que la production automobile a atteint un point bas au deuxième trimestre et qu’elle devrait rebondir progressivement au cours des prochains trimestres, qui resteront malgré tout marqués par la pénurie de semi-conducteurs, laquelle devrait durer jusqu’à la fin du premier semestre 2022. Dans ce contexte, nous accorderons une attention particulière à la flexibilisation des coûts et à la génération de trésorerie, permettant ainsi un désendettement et une croissance

rentable. »

Faurecia relève ses objectifs 2021 et se projette à 2025

Logiquement, Faurecia garde sa guidance intacte pour l’ensemble de 2021. Outre un cash-flow net relevé à plus de 500 millions, les autres objectifs annuels sont confirmés : Faurecia anticipe au moins 16,5 milliards d'euros de ventes, une surperformance des ventes supérieure à 600 points de base et une marge opérationnelle d'environ 7 %, qui se rapprocherait ainsi de ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Évidemment, les prévisions reposent sur « une production automobile mondiale d'au moins 39 millions de véhicules au deuxième semestre et sur l'absence de confinement de grande ampleur susceptible de perturber la production ou les ventes en concessions dans une des régions de production automobile au cours de la période ». L’équipementier s’est aussi projeté sur le long terme, lequel prévoit pour 2022 un chiffre d'affaires d'au moins 18,5 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 8 % et un flux de trésorerie net représentant 4 % du chiffre d'affaires. Et, pour 2025, il vise des revenus d'au moins 24,5 milliards d'euros, sur une marge opérationnelle représentant plus de 8 % de ses ventes et sur un flux de trésorerie correspondant à près de 4,5 %.



