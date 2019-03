Depuis le salon automobile de Genève, les rumeurs concernant un rapprochement entre PSA et FCA ont pris de la consistance, dans la mesure où, président du groupe français, a clairement évoqué le sujet lors d’une table ronde. De plus, la famille Peugeot est revenue à la charge par voie de presse, donnant son blanc-seing à Carlos Tavares pour continuer à développer le groupe.Si des discussions ont lieu, comme le reconnaît, président d’Exor et de FCA, elles ne sont pas aussi avancées et le groupe italien étudie plusieurs options. Selon le Wall Street Journal, la direction de FCA a fait savoir que le montage actuel proposé par PSA, reposant sur un échange d’actions, n’était pas assez convaincant. Et, le patron opérationnel de FCA, s’interrogerait encore sur l’équilibre d’un tel rapprochement. A ses yeux, PSA a plus à y gagner que FCA, notamment au regard de leurs positions respectives sur le marché américain.Cependant, plusieurs arguments peuvent plaider en faveur d’un attelage PSA-FCA : faire naître un nouveau géant en volume (plus de 9 millions de véhicules par an), accélérer le développement en Chine en s’appuyant sur Dongfeng, actionnaire de PSA, rationaliser la couverture européenne des deux groupes avec différentes marques, créer un leader du VUL, organiser un partage des technologies, etc.Mike Manley ne veut pas se précipiter et avec John Elkann, ils explorent d’autres possibilités. Deux autres pistes sont sur la table : un accord avec un constructeur chinois, et les récents échanges entre l’Italie et la Chine d’une part, et entre John Elkann et le présidentd'autre part, ne sont pas anodins, à en croire la presse italienne ; un rapprochement avec le groupe Hyundai Kia, déjà évoqué par le passé.On peut d'ailleurs rappeler que cette réflexion est assez ancienne au sein du groupe FCA et qu’avant son décès brutal, Sergio Marchionne faisait de ce dossier une priorité, même s’il avait essuyé un premier refus de GM.