Selon la dernière édition du Financial Times, Renault veut reprendre, « dans les 12 mois à venir », les discussions avortées de fusion avec Nissan, avant d’étudier une prise de contrôle de FCA (Fiat Chrysler Automobiles).L’intention de Renault serait de rouvrir les discussions dès que possible, afin de rendre irréversible l'alliance née il y a 20 ans. Cette information, pour l’heure non confirmée, intervient le jour exact de l’anniversaire de l’Alliance.Rappelons aussi quenourrissait le projet d'intégrer les deux groupes, associés à Mitsubishi Motors, avant d'être soudainement arrêté le 19 novembre 2018 à Tokyo, pour des malversations financières présumées, et emprisonné pendant plus de 100 jours.Après des semaines de tensions, Renault et Nissan ont affiché leur entente mi-mars et annoncé une gouvernance désormais basée sur le consensus. Cependant, la prudence et la diplomatie sont encore de mise. D'ailleurs, interrogé à cette occasion sur une éventuelle fusion, un scénario qui ne plaît pas au Japon, le nouveau président de Renault,, avait assuré que la question n'était pas à l'ordre du jour.Parallèlement, la direction de FCA reconnaît chercher une alliance et les prétendants pourraient être nombreux. PSA bien sûr (même si la rumeur en fait actuellement un « éconduit »), mais aussi Volkswagen, Hyundai-Kia, ou encore un grand groupe chinois , ont été évoqués. Mais voilà que réapparaît la piste de Renault, ou plus exactement de l’Alliance. Toujours selon le FT, Carlos Ghosn avait eu des discussions il y a deux à trois ans avec la direction du groupe, mais la proposition avait capoté du fait de l'opposition du gouvernement français, actionnaire de Renault, aux dires de sources anonymes. On sait aussi que la relation entre Carlos Ghosn etétait distante, pour dire le moins. Mais d’aucuns ajouteront que Sergio Marchionne était le premier à vouloir nouer une grande alliance et qu’il identifiait un nombre réduit d’acteurs mondiaux aptes à générer le "big one". Toujours est-il que comme pour PSA, le pôle premium de FCA est tout à fait susceptible d’intéresser l’Alliance, dont c’est précisément l’un des points faibles.Pour, directeur « Automotive Product Development » au sein du groupe GlobalData, « l’Alliance Renault-Nissan a été créée à la fin des années 1990 pour renforcer les deux acteurs et leur donner une nouvelle échelle, mais la donne actuelle de l’industrie automobile réclame encore plus de taille critique. Chacun sait qu’il faut avoir les reins solides pour relever tous les défis proposés à l’industrie automobile, coûts des matériaux, électrification, Adas, connectivité et autonomisation, réglementations anti-pollution, etc. Et on voit des mouvements d’ampleur prendre forme, à l’image des rapprochements récents entre Daimler et BMW, appelés à s’étendre encore dans un avenir proche ».(avec AFP)