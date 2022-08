FCA (Fiat Chrysler Automobiles) vient d’annoncer qu’il mettait en place un nouvel écosystème de connectivité, en s’appuyant sur Samsung, via la marque Harman, et sur Google. La plateforme proposera la 4G et sera préconçue pour une évolution vers la 5G, avec des possibilités d’application dans tous les pays du monde. En outre, le système est pensé pour être en adéquation avec les futures villes intelligentes, tandis que sur le périmètre des professionnels, l’usage du cloud sera optimisé.De son côté, le système embarqué exploitera Android, avec une forte projection sur les développements futurs de la mobilité et de ses usages (services connectés, « pay as you drive », « peer to peer », autonomisation de la conduite, etc.« En choisissant des partenaires leaders comme Samsung et Google, nous réalisons un investissement stratégique pour proposer à nos clients des solutions technologiques très avancées », souligne, directeur des technologies de FCA, qui précise que les premières applications verront le jour dès cette année avant une généralisation à tous les modèles du groupe en 2022. « C’est un pas très significatif par rapport à l’essor de l’autopartage », pointe de son côté, président directeur général d’Harman, tandis que, vice-président « Engineering » de Google, évoque « l’importance d’une connectivité sans couture dans le véhicule, avec une grande richesse de contenus digitaux ». Chez FCA, les regards sont déjà braqués vers les prochaines générations de la plateforme UConnect. Un accord de cette nature prend aussi une résonance particulière dans un contexte de rumeurs, souvent fondées, sur les grandes alliances à venir dans l'industrie automobile.