Le groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a donné un coup d’accélérateur dans le développement des services liés aux nouvelles mobilités et à l’électrification de ses gammes, notamment en commercialisant des nouveaux modèles hybrides et électriques, comme les Jeep Renegade, Compass, la Fiat 500 ou encore le Ducato. Pour incarner ce nouveau virage en France, Cyril Billiard a pris en charge le projet E-Mobility et est donc devenu « le point de référence pour tous les sujets liés à l’e-mobilité », selon la filiale française de FCA. Sa principale mission est par conséquent « d’assurer le déploiement de la stratégie du groupe en la matière sur le marché français et la coordination du plan d’action général, tout en assurant une parfaite transition du réseau au niveau des nouvelles mobilités, tant sur le plan commercial qu’après-vente, des structures et des ressources ».

Cyril Billiard conserve l'expérience client et la formation

A noter que Cyril Billiard conserve ses fonctions de directeur de l’expérience client et de la formation et bien sûr sa place de membre du comité de direction de FCA France. Il reporte directement au directeur général, Jérôme Monce.



Diplômé d’HEC en management, Cyril Billiard a acquis une forte expérience dans les secteurs culturels et politiques. En 2004, il a intégré le groupe FCA comme zone manager après-vente, avant d’être rapidement nommé responsable marketing service et ensuite promu directeur marketing après-vente de FCA France en 2006. De 2010 à 2014, il a travaillé au Motor Village des Champs-Elysées dans la vente. En 2017, il a pris la responsabilité du marketing et de la communication de Mopar pour la région EMEA, basé à Turin. Dans la même année, il a été nommé directeur France de la nouvelle entité expérience client et formation.



A LIRE. Les 10 plus gros distributeurs du groupe Fiat (FCA) en France en 2019.