Le groupe Feedback Entreprise (42 M€ de CA en 2018) opère en France via quatre filiales :. Sur le marché automobile, il est principalement connu via l’entité Fullcar Services, spécialisée dans la logistique et le convoyage de véhicules et la gestion de flotte. A travers sa filiale Feedback Énergie,, dédiée à la pose et à la maintenance de bornes de recharge électriques de véhicules. Le groupe rappelle que l’Europe a fixé un ratio de 1 point de charge pour 10 véhicules, or. L’Ademe (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) recense sur le territoire français. « Avec une majorité des bornes électriques situées au domicile et sur les lieux de travail à ce jour, le gouvernement table sur 100 000 points de charge ouverts au public en 2022 ».Instaborne se présente comme un service d’externalisation d’installation des bornes pour le compte de professionnels, de collectivités ou des particuliers. « Instaborne assure 6 jours sur 7 le déploiement de tout type de bornes jusqu’à 22 kW dans le respect du cahier des charges (type de bornes, volumétries, zones, type de sites) et des exigences de la réglementation. Le service clé en main inclut des prestations telles que l’affichage du devis en fonction du type d’installation, la commande, l’envoi d’un technicien et la prise de rendez-vous, le stockage matériel, l’installation et la mise en service », détaille le groupe.Feedback Énergie entend répondre aux attentes des constructeurs automobiles et des sociétés d’autopartage, « dont le business model n’a pas vocation à proposer ce type de services corrélatifs », mais également aux opérateurs de la mobilité qui sont clients de Fullcar Services.« Instaborne est la synthèse des services et des compétences de Feedback Energie et Fullcar Services. Avec cette offre, nos clients professionnels du monde automobile ont accès à une gamme élargie de solutions dédiées dans la pose et l’installation de bornes électriques pour les accompagner dans leurs problématiques opérationnelles », conclut Jean-Charles Armand, directeur du développement Fullcar.