Ferrari a vendu 9 119 voitures dans le monde en 2020, soit une baisse de 10 % par rapport à 2019. La pandémie de coronavirus a en effet obligé la prestigieuse marque au cheval cabré à arrêter temporairement sa production pendant sept semaines entre mars et début mai sur ses sites de Maranello et Modène. Le nombre de voitures fabriquées par Ferrari a toutefois bondi de 39 % en dix ans, puisque la marque n’avait immatriculé que 6 573 unités en 2010. À noter que la région Europe-Moyen-Orient-Afrique est restée son principal marché en 2020 avec 4 818 voitures livrées (– 2 %), alors que ses ventes ont plongé de 20 % sur le continent américain et même de 45 % dans la zone composée de la Chine, de Hong Kong et de Taïwan.

Ainsi, son chiffre d’affaires a reculé de 8,1 % avec 3,46 milliards d'euros enregistrés en 2020, pour un bénéfice net en chute de 13 % à 609 millions d’euros. Alors que les revenus du constructeur provenant de la vente de voitures ont baissé de 4 %, ceux liés à la sponsorisation et à la marque ont chuté de 28 % à cause de la saison de Formule 1 raccourcie, par ailleurs « la pire année depuis 1980 » sur le plan sportif pour la Scuderia. Ces chiffres sont toutefois meilleurs qu’attendu par les analystes, notamment grâce à une forte reprise des livraisons de ses voitures de luxe au quatrième trimestre. Ainsi, sur les trois derniers mois de l’année, Ferrari a écoulé 2 679 modèles (+ 13 %) pour un chiffre d’affaires de 1,07 milliard d’euros (+ 15 %).





Objectif ambitieux pour 2021

Pour John Elkann, P-DG par intérim de Ferrari depuis la démission de Louis Camilleri en décembre, les résultats annuels de la marque ont été « exceptionnels » et démontrent « la force et la résilience de notre modèle économique ». Si John Elkann, propriétaire de Ferrari à 24 % via son holding familial Exor et par ailleurs président du conseil d’administration de Stellantis, assure que le constructeur prendra « le temps qu’il faut afin de trouver la meilleure personne » pour remplacer Louis Camilleri, il a plusieurs raisons de se montrer serein pour l’avenir. Selon Antonio Picca Piccon, directeur financier, la marque a en effet enregistré une hausse de ses commandes depuis l’été dernier, qui s’est poursuivie en janvier.

« Notre carnet de commandes est à un niveau record, en hausse de 22 % par rapport à l’an dernier, et couvre la totalité de la production de 2021 et au-delà », s’est-il exclamé lors de la présentation des résultats annuels ce mardi 2 février. En 2021, le constructeur s’est fixé comme objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros (+ 24 %), à condition que ses activités de production ne soient pas de nouveau affectées par de nouvelles mesures de confinement.





Trois nouvelles Ferrari dévoilées cette année

Pour soutenir ces objectifs ambitieux, Ferrari compte sur plusieurs nouveaux modèles. Outre la commercialisation au printemps de la SF90 Spider, une supercar à motorisation hybride de 1 000 ch, dont 780 ch délivrés par un V8 4.0 turbo, le constructeur lèvera ainsi le voile sur trois nouveautés au cours des prochains mois. Outre une 488 GT Modificata réservée à la piste sont attendus une inédite F8 hybride rechargeable à l’automne, mais aussi et surtout le Purosangue dès ce printemps.

Initialement prévu en 2018 puis en 2020, le premier SUV de l’histoire de Ferrari, proche cousin du Maserati Levante, bénéficiera d’une plate-forme technique inédite, dérivée de la Roma. Ce dernier modèle permettra au constructeur de profiter de l’engouement pour ce type de voitures, puisque, par exemple, les Macan et Cayenne sont devenus les meilleures ventes de Porsche, tandis que l’Urus s’est imposé comme la Lamborghini la plus vendue. Enfin, John Elkann a révélé qu’une Ferrari 100 % électrique serait commercialisée d’ici à la fin de la décennie.