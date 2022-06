À compter du 1er septembre 2022 et en direct du bureau de Milan, en Italie, Ferrari sera tenu par une nouvelle main. Le directeur général du constructeur italien, Benedetto Vigna, a en effet nommé Carla Liuni à la tête de la direction de la marque au cheval cabré et de sa diversification. Après cette nomination, ce grand patron qui assurait le poste en intérim depuis quelques mois a déclaré que « le nom Ferrari est universellement reconnu et admiré, synonyme de style italien, de performance et d'innovation. Il est de plus en plus essentiel de pouvoir construire et maintenir une identité de marque pertinente qui résonne avec notre communauté et reflète le monde dans lequel nous vivons. Carla possède l'expérience, le leadership et les compétences nécessaires pour protéger et entretenir notre marque au fur et à mesure de sa croissance. Nous sommes ravis qu'elle nous rejoigne ». Rappelons que John Elkann est le président exécutif de Ferrari.

Carla Liuni nouvelle directrice de la marque Ferrari

Pour la nouvelle dirigeante, la mission principale sera de perpétuer l’héritage de la marque tout en assurant son image auprès de la génération future, et ce, alors que Ferrari doit prochainement présenter son nouveau business plan dans un avenir de voitures électrifiées. Notons que ce renfort est la dernière étape d'un remaniement du top management annoncé plus tôt cette année par Benedetto Vigna pour rationaliser la structure de l'entreprise. Il souligne donc l'importance que l'entreprise accorde à l'exploitation de sa marque. Connu pour ses voitures de luxe sportives et sa participation en F1, Ferrari a entamé une vaste stratégie de diversification. La firme italienne espère que sa démarche dite d’extension représentera 10 % de ses bénéfices d'ici à une décennie.



Carla Liuni a fait toute sa carrière dans les secteurs du luxe et du haut de gamme, travaillant pour différentes marques mondiales. Elle a notamment été directrice du marketing chez Pandora, où elle a joué un rôle central dans le redressement de l'entreprise. Auparavant, elle avait dirigé le marketing et la communication chez Bulgari dans le monde.