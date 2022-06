En juin 2021, Volkswagen avait émis le souhaite de racheter une majorité de parts d’Europcar, dont il était propriétaire jusqu’en 2006. Après validation par le conseil d'administration du loueur, le groupe automobile allemand avait présenté, trois mois après, une offre de rachat à 2,9 milliards d’euros, avec le fonds britannique Attestor et la plate-forme de mobilité néerlandaise Pon Holdings BV. En cette fin novembre, le projet va pouvoir se concrétiser. L'Autorité française des marchés financiers (AMF) a effectivement donné son feu vert à la reprise. L'offre publique d'achat (OPA) du consortium, créé via une société dédiée de droit luxembourgeois et appelée Green Mobility Holding, a été ouverte le 26 novembre. La date de clôture « sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation de l'opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne ».

Volkswagen, actionnaire majeur d'Europcar

Volkswagen possédera ainsi à terme 66 % du capital et des droits de vote d'Europcar, Attestor 27 % et Pon 7 %. Tout en se réservant le droit d'examiner la possibilité d'une fusion, les partenaires ont indiqué qu’il n'était pas prévu que l’entreprise Europcar soit « consolidée » dans le groupe Volkswagen. Le siège d'Europcar devrait rester à Paris et le nombre d'employés à temps plein en France, être maintenu « pendant une période de douze mois à compter de la date de réalisation de l'offre », précisaient les repreneurs en septembre. Rappelons que le but à atteindre est de « poursuivre la transformation de la société, pour élargir son offre dans les domaines des solutions de mobilité en s'appuyant sur ses plates-formes physiques et digitales ».



Le constructeur allemand estime que l’accord à 2,9 milliards d’euros avec le loueur français est le plus intéressant, rejetant tout espoir d’une offre plus élevée.« Avec une prime de rachat de 30 à 40 %, selon le point de référence, nous avons proposé une offre très attrayante » souligne Christian Dahlheim, responsable des ventes du groupe. Volkswagen, le gestionnaire d'actifs Attestor Limited et le spécialiste de la mobilité Pon Holdings BV proposent la somme de 0,50 euro par action Europcar, qui pourrait être augmentée de 0,01 euro par action si 90 % des actionnaires acceptaient l'offre.

Des investisseurs représentant 68 % des actions d'Europcar ont déjà accepté d'apporter leurs titres, ce qui donnerait au consortium le contrôle du groupe de location de voitures en vertu des lois françaises sur les OPA. Green Mobility Holding vise toujours une cession forcée afin de mettre en œuvre plus rapidement ses plans stratégiques pour la société. Il prévoit de capitaliser sur le vaste réseau international d'Europcar dans plus de 140 pays, y compris sur une flotte d'environ 350 000 véhicules, afin de vendre des services de mobilité lucratifs. « Nous achetons Europcar parce que nous pensons pouvoir faire évoluer ce groupe vers une bonne base pour apporter une offre de mobilité élargie », a-t-il ajouté.