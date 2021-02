En cette période de crise sanitaire, les retraits en magasin ou les livraisons à domicile ont le vent en poupe. De nombreuses entreprises tentent de renouveler leurs offres pour que les consommateurs se sentent le plus en sécurité. C’est le cas de Feu Vert qui a renforcé ses services consacrés à l’entretien automobile avec ses ateliers mobiles.

Commander sa prestation à domicile

Ces véhicules utilitaires qui font office d’ateliers ambulants interviennent au domicile des clients dans un rayon de 30 kilomètres autour de leurs centres de rattachement. Ils sont équipés pour réaliser des révisions, vidanges, changements de disques et plaquettes de freins, ou encore des prestations de batteries et d’éclairage, de pose de plaque, de diagnostics, jusqu’au changement de pneumatiques ou le traitement de l’habitacle à l’ozone actif par exemple. Il suffit à la clientèle de « commander » l’intervention en ligne (rendez-vous et paiement).



À LIRE. Car East France lance Aiways avec Feu Vert, AD, Albax, GoMecano et BCA.

Une flotte de camions Feu Vert à venir

« Si le technicien Feu Vert détecte d’autres prestations urgentes à effectuer, il met à jour le devis initial et le soumet au client par e-mail pendant son intervention. Il pourra effectuer ces prestations complémentaires à la suite du paiement du nouveau devis. Avec un tarif unique de frais de déplacement de 29,90 € (hors pièces et main d’œuvre), les ateliers mobiles offrent nombre d’avantages aux clients Feu Vert : en premier lieu, un haut niveau de service, mais aussi gain de temps, simplicité d’organisation (pas d’attente ni de trajets à prévoir), économie de carburant et les mêmes conditions de garantie qu’en centre auto », précise-t-on dans un communiqué.



Une flotte de camions ateliers est déployée pour l’instant à Givors, Bordeaux Bègles, Montesson et Aix-en-Provence. Mis en place dans un temps très court, ce service sera déployé progressivement dans d’autres villes de France.