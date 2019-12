Au moment où se prépare le mariage entre PSA et FCA, une grève a pu être ainsi évitée : le syndicat américain automobile UAW a voté en faveur d'un accord avec le constructeur automobile italo-américain pour une revalorisation des salaires. Fiat Chrysler Automobiles est ainsi le dernier des trois grands constructeurs automobiles de Détroit, soit avec General Motors et Ford, à parvenir à une telle entente avec le puissant syndicat.



Rappelons que GM avait été paralysé par une grève de 40 jours pendant les négociations avec les plus de 50 000 salariés syndiqués et grévistes. Il s'agissait alors de la plus longue grève chez le constructeur depuis un demi-siècle

Une prime de 9 000 dollars

L'accord a été validé par 71% des votants et doit couvrir un peu plus de 47 000 salariés du groupe."Chaque salarié à plein temps actuellement chez FCA atteindra l'échelon le plus haut des salaires à la fin de cet accord de 4 ans. Tous les salariés temporaires ont désormais un chemin bien défini pour obtenir un plein temps ainsi qu'un salaire élevé", a souligné Cindy Estrada, la vice-présidente du syndicat UAW. Le texte comprend notamment le versement d'une prime de 9 000 dollars pour les salariés à plein temps, des augmentations salariales, la réduction des coûts médicaux et des investissements supplémentaires de 4,5 milliards de dollars.

Accusations de corruption

Des accusations de corruption ont pesé sur les négociations salariales menées par l'UAW avec les trois constructeurs de Détroit, contraignant le patron du syndicat, Gary Jones, à démissionner. Ces faits de corruption supposée sont à l'origine d'une plainte déposée par GM contre FCA en novembre. FCA y a réagi en accusant GM de vouloir perturber ses fiançailles avec le constructeur français PSA.