Entamée il y a 40 ans, la coopération entre Fiat Chrysler Automobiles et PSA pour la production de véhicules utilitaires va se poursuivre pendant encore quelques années. Quatre, exactement, puisque les deux groupes ont annoncé qu’ils avaient signé un accord portant sur une prolongation jusqu’en 2023. Cette coopération concerne la fabrication desdans l’usine de Val di Sangro, en Italie. En 2013, les deux groupes avaient annoncé un investissement de 700 millions d'euros sur cinq ans dans ce site. Inauguré en 1981, il emploie 6 200 collaborateurs et occupe une surface de 1,2 million de mètres carrés.Ce nouvel accord prévoit égalementQuatre modèles distincts seront ainsi conçus sur les lignes de montage de l’usine italienne. A ce jour,, d’où sortent également le Renault Master et le Nissan NV400.Pour rappel, les groupes FCA et PSA ont mis un terme en 2017 à leur partenariat dans la production de fourgons moyens (Scudo, Jumpy, Expert) dans l’usine de Sevelnord, à Hordain (59). Le successeur du Fiat Scudo, le Talento, est fabriqué depuis trois ans dans le site industriel de Renault à Sandouville.