Même si la gamme 500 accapare bien des regards et des investissements, Fiat continue de soigner la famille Tipo (11000 ventes au cumul des 9 premiers mois de l’année en France) et de la gamme Panda (9900 ventes sur la même période, avec beaucoup de ventes à particuliers et une exploitation très efficace du dispositif de la prime à la conversion). Une gamme Panda qui se décline au gré de trois univers : la Panda traditionnelle, qui représente 75% des volumes en France, la version 4x4, et la Panda City Cross, qui arbore un look de 4x4, mais avec seulement deux roues motrices. La Panda City Cross représente 20% des ventes de Panda en France et elle a notamment pour mission de rajeunir la clientèle de cette gamme, dont « l’âge moyen est de 61 ans », dixit, chef de produit Fiat VP.C’est donc cette version qui bénéficie de l’association avec Waze, avec une finition Panda City Cross Waze qui se distingue notamment par des phares avec feux de jour Led, des jantes noires à effet mat, et des plaques de protection couleur carrosserie. Ce style de baroudeur convivial et enjoué est une réussite et le modèle intègre aussi naturellement les services de Waze, via l’application Uconnect. « Sur des modèles commercialisés à des tarifs très maîtrisés, il ne serait pas possible d’ajouter un écran. Nous avons donc opté pour une intégration très soignée du portable dans le véhicule, par le biais d’un support escamotable développé en usine. Selon la charge de la batterie, on peut choisir entre l’USB ou le Bluetooth pour avoir accès aux univers Drive ou Mobile de Uconnect et aux services de Waze », souligne Mathieu de Lavalette, avant d’ajouter : « C’est une réelle demande de nos clients désormais, et sans possibilité de mirroring, il faut opter pour des solutions simples et utilisables en toute sécurité ».De son côté,, directeur général de Waze, rappelle que c’est la première fois que la start-up s’associe à une autre marque et qu’en l’espèce, cela se justifie pleinement par un positionnement populaire et accessible au plus grand nombre commun aux deux parties. En France, Waze revendique 12 millions d’utilisateurs actifs et se place au 6ème rang des applications les plus téléchargées, avec une dominante d’utilisation dans les zones urbaines. Dans le cadre de ce programme, le SDK (Software Development Kit) a permis d’améliorer l’accès aux fonctionnalités, qui font valoir quelques nouveautés (commandes vocales « OK Waze », assistance d’urgence avec un accord avec Allianz, limitations Crit’Air, trajets planifiés).Rappelons que Waze est passé sous le contrôle de Google, qui travaille sur plusieurs programmes avec FCA, le plus emblématique étant sans doute les essais de véhicules autonomes aux Etats-Unis avec Waymo. En outre, FCA est en train de quitter la suite logicielle de Microsoft pour utiliser les outils de Google.