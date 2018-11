Le 1er juin dernier, Sergio Marchionne dévoilait le plan stratégique du groupe Fiat pour les quatre prochaines années. Six mois plus tard, le 29 novembre 2018, la direction de Fiat Chrysler Automobiles a présenté aux syndicats les plans produits et industriels pour l’Italie, qui vont soutenir la mise en œuvre du business plan 2018-2022.Le groupe a annoncéainsi que le développement de nouveaux propulseurs intégrant des technologies hybrides et électriques. Au total,. « L’investissement est axé sur l’utilisation de plateformes communes, flexibles et électrifiées et renforcera l’orientation de l’empreinte industrielle italienne vers nos marques globales et nos marchés mondiaux », souligne Pietro Gorlier, directeur général des opérations de la région EMEA. Mike Manley, qui succédé à Sergio Marchionne au poste de CEO, a déclaré que le site de Mirafiori «qui sera appliquée à la nouvelle Fiat 500 et qui pourra être aussi utilisée sur d’autres modèles du groupe dans le monde. Des investissements supplémentaires dans nos marques Jeep, Alfa Romeo et Fiat permettront de tirer parti des capacités de production existantes et d’améliorer les économies d'échelle et l’efficacité des approvisionnements résultant de l’utilisation d’une architecture commune et du même système de propulsion hybride électrique rechargeable (PHEV) ».Outre la production de la nouvelle Fiat 500 BEV à Mirafiori, le Jeep Compass européen sortira dans les prochaines semaines du site de Melfi*, « en utilisant les mêmes plateformes et technologies PHEV du Renegade ». L’usine de Pomigliano va se préparer à la production d’un SUV compact Alfa Romeo, toujours sur la base de cette plateforme et de la technologie PHEV. Une Fiat Panda MHV (véhicule avec hybridation légère) sera également produite sur ce site.*Le Jeep Compass est actuellement fabriqué au Brésil