Fiat en est convaincu, les voitures seront commercialisées dans le cadre de formule d’abonnement sans engagement dans les cinq à dix prochaines années. Les habitudes de consommation ont changé, la possession est moins à la mode et le secteur automobile n’échappera à cette tendance. Certains nouveaux acteurs, à l’image de Lynk&Co ou de Bipicar, ont axé intégralement leur stratégie sur cette approche flexible. Des constructeurs « traditionnels », tels que Seat et Hyundai expérimentent depuis quelque temps déjà des formules sans engagement. « Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, une partie de la population se détourne de la possession automobile. Ces automobilistes savent que dans quelques années ils devront rouler en électrique, voitures qui coûtent, en moyenne, entre 8 000 et 10 000 euros plus cher qu’un modèle thermique équivalent », soulève Nicolas Lévèque, directeur marketing Fiat-Abarth France.



Trois forfaits et plusieurs options

Un succès comme un feu de paille

Le réseau de distribution intégré pour la livraison

La marque italienne, dont la gamme de voitures sera 100 % électrique à compter de 2027 , a choisi sa petite 500 en version électrique pour lancer, le 6 avril prochain, une nouvelle « solution d’accessibilité » reposant sur un abonnement au mois. La souscription et le paiement se font en quelques clics sur une plate-forme dédiée. L’abonné paie la première mensualité (un dépôt de garantie de 1 000€ est requis) et peut décider de conserver la voiture pour un mois supplémentaire ou la restituer au bout des 30 jours, sans frais mais en respectant un préavis de 7 jours. Dans cette approche, Fiat n’exige pas d’apport, d’étude financière. Le conducteur doit avoir au moins 21 ans et plus d’un an de permis de conduire. L’offre inclutainsi qu’un forfait de 1 500 km (soit 18 000 km/an).La marque a opté pour un prix d’appel de 299€/mois pour la Fiat 500 en version Action animée d’une batterie de 190 km d’autonomie (forfait City). À titre de comparaison, Fiat rappelle que le loyer mensuel pour une 500 électrique dans le cadre d’un contrat de LOA s’élève à 199 €. Au sein de sa filiale de location de courte durée Leasys,(soit 549 € pour un mois). Pour la batterie mixte de 320 km, le prix grimpe à 429 € (forfait Easy ; 500 version Icône) et à 499 € (forfait Tutti ; La Prima). L’abonné peut changer de forfait le mois suivant et souscrire plusieurs options payantes (version cabriolet, conducteur additionnel, forfait kilométrique plus…). En 2022, la marque table sur un potentiel de 800 contrats d’abonnement. Selon elle, « si l’offre a bien été appréhendée par le conducteur », les forfaits Easy et Tutti devraient représenter le gros des souscriptions.À LIRE. L'abonnement fait son nid sur le marché de la voiture d'occasion Si Fiat France affirme que cette offre propre au marché français ne constitue pas un test – ce dernier–, de nombreuses inconnues subsistent à ce stade, notamment au sujet de l’appropriation des automobilistes. « Il s’agit un peu d’une offre à quitte ou double, nous pouvons aussi bien enregistrer 3 000 abonnements comme zéro si les gens n’adhèrent pas, notamment parce que nous avons été trop visionnaires, admet Nicolas Lévèque. Quel que soit le nombre de contrats, nous devons continuer de proposer des solutions innovantes qui permettent de développer la notoriété de la 500 ». Avec cette nouvelle formule, Fiat cible des jeunes automobilistes, séduits par la promesse du sans engagement et la flexibilité, des travailleurs en mission de moyenne durée dans des villes différentes ou des jeunes autoentrepreneurs.Compte tenu des incertitudes sur les durées moyennes de location, cette approche n’est pas non plus sans contrainte sur le plan de la gestion de la flotte. C’est la raison pour laquelle Fiat a choisi de rationnaliser son offre en limitant la personnalisation du modèle (un seul coloris proposé, par exemple). Au démarrage, dans un contexte d’approvisionnement sous tension, la marque annonceÀ LIRE. Fiat 500e (2027). La prochaine citadine électrique déjà confirmée

Lors de la souscription en ligne, l’abonné sélectionne un concessionnaire du réseau Fiat qui prend le relais pour la livraison de l’auto. « Nous aurions pu opter pour un dispositif 100 % en ligne et proposer la livraison au domicile du client mais nous avons considéré qu’il était important de maintenir un contact humain dans ce nouveau mode de distribution, afin de rassurer le client, et d’intégrer le réseau de distribution », affirme Adrien Duriez, responsable produit Fiat 500 France. Une fois désigné par l'abonné, le concessionnaire achète la voiture au constructeur et la commercialise à Leasys Rent, le partenaire « technique » pour cette offre. Selon le constructeur, cette formule permet aux distributeurs de capter des conducteurs qui ne seraient pas venus dans les points de vente. Fiat précise que ces potentiels volumes additionnels sont pris en compte dans les primes de volume.



Actuellement, 70% des Fiat 500 commercialisées en France sont animées d’un moteur électrique. La marque italienne annonce un total de 4 000 commandes enregistrées sur le mois de mars 2022, un volume mensuel qui n’avait pas été atteint depuis 2016.