« Nous sommes très heureux d’annoncer que nous avons signé avec le groupe Emil Frey Motors France, afin de les accompagner dans leur stratégie digitale et l’amélioration de leur expérience client », a souligné Fabrice Caltagirone, CEO cofondateur de Fidcar

« Les parcours d’achat de nos clients ont évolué et les points de contacts se sont multipliés : lire, écouter, répondre et réagir à l’expression de la satisfaction de nos clients sur les réseaux sociaux est rentré dans le quotidien de nos équipes. La solution Fidcar facilite et normalise cette gestion de notre e-reputation, tout en permettant le management de la qualité de service, qui est l’ADN de notre activité et des constructeurs que nous représentons », a déclaré Vincent Gorce, directeur général d’Emil Frey Motors France.

Quand la petite start-up séduit les plus grands. Après les réseaux Volvo ou Como, La start-up, qui a été créée en février 2017 par Fabrice Caltagirone et Thibault Henry , a donc pour mission d’accompagner cet acteur majeur de la distribution automobile fort de 250 concessions et de 27 marques distribuées et ainsi améliorer sa e-réputation et sa visibilité sur le Web. Rappelons que Fidcar collecte, partage, vérifie et analyse tous les avis en ligne pour permettre la fidélisation client ou d'en acquérir de nouveaux. Celle qui veut s’imposer comme la plateforme de gestion de référence travaille désormais aux côtés de plus de 900 concessions en France et enregistre environ 30% de taux de réponses.Du côté de la filiale française du groupe suisse Emil Frey (anciennement PGA Motors), il s’agira également de mieux gérer et de considérer tous les appels et commentaires des clients, de se manifester en traitant toutes les demandes et retours, y compris ceux des insatisfaits.