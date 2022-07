Depuis les 8 et 29 juin 2022, le marché européen automobile est en émoi. Les députés, puis les ministres de l’Union européenne, ont en effet approuvé la fin de la vente de voitures essence et diesel neuves, hybrides comprises, en 2035. Le débat est même houleux sur ce sujet – folie pour les uns, satisfaction pour les autres –, et les attitudes diverses : faut-il tenter de repousser cette mesure en 2040, se résigner ou exempter certains carburants de synthèse ?… Nombre de réactions déferlent également, comme du côté du groupe Stellantis. Son patron, Carlos Tavares, n’a pas manqué de dire que « le choix de l'électrification du parc automobile est un choix politique et non industriel ». « Nous ne sommes ni surpris ni choqués par la décision prise par les 27 membres de l'UE. Nous sommes organisés pour y faire face. Ils décident, nous exécutons », a-t-il ajouté lors d’une visite à l’usine du constructeur, située à Trémery, en Moselle. Ce temple mondial du diesel a déjà entamé sa reconversion dans l'électrique avec, par exemple, 1 400 moteurs qui sortent chaque jour des deux premières lignes de production dédiées à cette technologie. Mais environ 3 850 moteurs Diesel et 1 250 moteurs essence sont encore fabriqués quotidiennement sur le site.

Penser à la reconversion

FO Stellantis a souhaité réagir à cette décision. Le syndicat demande ainsi au Gouvernement de convoquer un « Sommet de l’auto » pour « dessiner une feuille de route ambitieuse et construire, avec tous les acteurs de cette filière d’excellence, un avenir durable pour tous les salariés ». Car, pour lui, « c’est une casse sociale d’une ampleur inédite qui s’annonce et un séisme pour toute l’industrie automobile déjà lourdement mise à l’épreuve par la pandémie et la crise des semi-conducteurs ». Pour preuve, il soutient que la fin des moteurs thermiques et celle des hybrides pourraient entraîner à terme la suppression de centaines de milliers d’emplois dans la filière amont et aval, quand l’électrification de la production en créera à peine 70 000. « Le calcul est aussi simple qu’effrayant », ajoute-t-il.

Un « Sommet de l’auto » pourrait permettre de « soulever le sujet par tous ses pans » avance Olivier Lefebvre, délégué syndical central chez Stellantis, en réunissant les équipementiers, les constructeurs, les réparateurs et professionnels de l’après-vente, les sous-traitants, les syndicats, les pouvoirs pouvoirs publics et les consommateurs autour d’une table pour prendre des mesures concrètes d’accompagnement et de formation. L'objectif est de prévoir la reconversion en bonne et due forme de tous ces acteurs. « Nous ne voulons pas des effets d’annonce, mais bien un engagement massif de la part de tous pour éviter des catastrophes. Nous ne sommes pas contre la transition énergétique ni contre le développement d’une mobilité durable et décarbonée, au contraire, mais tous les sujets doivent parfaitement se positionner pour garantir la réussite de chacun », souligne le représentant.

« Une filière K.O. »