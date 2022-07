By My Car a les moyens de ses ambitions. Après avoir attiré et recruté des personnalités du monde automobile comme Carlos Gomes (ex-PSA), Christophe Pineau (ex-PSA) et Jacques Rivoal (ex-patron de Volkswagen Group France), dans le cadre de son plan de croissance à horizon 2025, le troisième plus gros distributeur français en 2020 s’est offert les services de Jean Hugues Delvolvé, l’ancien directeur général de CGI Finance. La présentation de ce nouvel homme fort intervient quelques jours seulement après l'annonce de son départ de l’entreprise spécialisée dans le financement automobile (groupe Société Générale). Il a été remplacé par Ludovic Van De Voorde, le 1er septembre 2021.



À LIRE. Ludovic Van De Voorde nommé directeur général de CGI Finance.

Delvolvé, l'expert du financement désormais chez By My Car

Sa mission pour By My Car ? Depuis le 6 septembre, le dirigeant pilote la nouvelle business unit intitulée Financement et services par abonnements et a donc la charge de déployer un ensemble de solutions de financement au client final, de produits d’assurance et de services par abonnement nécessaires au développement des futures offres de mobilité du groupe, souligne-t-on dans un communiqué. By My Car ajoute d’ailleurs que « son rôle sera notamment de construire et consolider les partenariats financiers et de créer les produits et services adaptés aux attentes de mobilité des consommateurs. »



Jean Hugues Delvolvé est un expert en la matière. Il dispose d’une forte expérience dans le financement automobile avec plus de 30 années passées chez CGI Finance, dont les 10 dernières à la tête de la direction générale. Dans la note du distributeur aux 80 000 véhicules vendus et aux 90 concessions (18 marques), il est notamment mentionné que ce dernier « a conduit CGI finance à la première place du marché sur le financement du véhicule d’occasion grâce notamment à ses solutions digitales pour l’octroi de financement automobile en ligne. Son expertise dans les domaines financiers, digitaux, marketing et sa connaissance intime des réseaux de distribution seront déterminants dans la réussite de cet ambitieux projet. » De son côté, Carlos Gomes, le patron de By My Car, se dit certain « que sa personnalité, sa créativité et ses compétences seront un atout majeur pour nos projets liés à la future mobilité automobile et au développement de nos marges et de notre rentabilité ».



Jean Hugues Delvolvé dit avoir toujours aimé les challenges et qualifie cette évolution de carrière chez By My Car comme une opportunité : « Sa taille, le talent de ses dirigeants et sa vision précise de l’évolution des modes de consommation et du rôle de la distribution automobile constituent des atouts incomparables pour réussir cet ambitieux plan de transformation ».