Production des établissements spécialisés (en millions d'euros) en septembre 2018 sept-18 var. 18/17 Cumul 9 mois 2018 var. 18/17 (en %) (en %) Total crédits affectés 763 3,6 7 611 5,6 dont financement des VN 164 -3,3 1 728 0,1 dont financement des VO 311 6,4 2 922 10,9 LOA 535 9,6 6 014 17,1 dont automobiles neuves 472 8,1 5 088 15,8 dont automobiles d'occasion 34 30,8 325 44,8 Total financement VN 636 4,9 6 816 11,3 Total financement VO 345 8,4 3 247 13,6 Total Financement VN + VO 981 6,2 10 063 12 Total financement 3 186 1,3 31 338 6

La production des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation, regroupés par l’Association françaises des sociétés financières (ASF), a augmenté de 1,3% en septembre 2018 par rapport au même mois de l’an passé (3 186M€). L’activité affiche un taux de croissance de 7,3% au troisième trimestre 2018 et de 6% en moyenne sur les neuf premiers mois de l’année.Les financements d’automobiles (VN et VO) se sont établis àpar rapport au même mois de l’an passé.Avec un montant de 636 millions d’euros,ont enregistré. Au troisième trimestre, celle-ci culmine à 12,7% et elle atteint +11,3% en moyenne sur les neuf premiers mois de 2018. Le crédit classique a accusé un repli de 3,3% en septembre, à 164M€. Ce recul survient après trois mois consécutifs de hausse (+10,1% en août notamment). Les opérations de LOA ont enregistré un taux de croissance à un seul chiffre (+8,1%). « Une première depuis février 2014, relève l’ASF. Mais elles conservent un taux à deux chiffres sur l’ensemble du troisième trimestre (+15%) ».sur ce neuvième mois.en septembre et à 10,5% en moyenne au troisième trimestre. Au cumul des neuf premiers mois de l’année, la hausse s’élève à 13,6%. Les opérations de LOA ont affiché un bond de 30,8%, à 34 millions d’euros, et les financements en crédit classique ont grimpé de 6,4%, à 311M€.en septembre.