Et si nous étions tous Netflixés ? C’est ce que suggère un édito paru dans les colonnes des Échos début mars, qui dit en préambule que la réussite de Netflix a poussé tous les acteurs de l’audiovisuel à se réinventer, tant ce champion du streaming bat tous les records d’audience et de chiffre d’affaires. Mais ce ne sont pas les seuls concernés puisque ceux du secteur automobile ont aussi eu droit à leur remise en question. Les formules d’abonnement, flexibles, personnalisables, à la demande ou encore sans engagement, sont aussi à la mode chez les constructeurs, loueurs, et autres fournisseurs de mobilité, et se greffent ainsi dans leurs offres de financement. Si aujourd’hui Peugeot, Hyundai, Free2move, Sixt ou encore Leasys, s’y sont convertis fin 2020 et début 2021, c’est Seat qui a été l’un des premiers à casser les codes de la location, en assouplissant ainsi les items de la procédure d’un contrat de location classique. Ce qui globalement donne la possibilité à un client de rompre son contrat plus facilement ou de changer plus librement de véhicule, sans frais, et ce au bout de quelques jours.



A LIRE. Seat Sans engagement : l'offre est étendue aux entreprises

Seat, précurseur du sans engagement

En effet, le Seat sans engagement, lancé en avril 2019, se veut sans contrainte dans le but d’incarner une nouvelle façon de consommer l’automobile en France, permettant au client de rendre le véhicule au bout de 31 jours ou alors changer sa couleur, le forfait kilométrique, etc. Sans apport et sans explication. Au fil des mois, la formule s’est étendue pour concerner aujourd’hui les cinq piliers de la marque : l’Arona, l’Ibiza, la Leon, l’Ateca et le Tarraco. Dédiée aux particuliers comme aux entreprises. L’offre pèse environ 10 % du total des dossiers de financement gérés par la captive Volkswagen Financial Services et un pic d’activité a même été enregistré en janvier 2021 avec plus de 1 500 demandes. « Nous sommes très fiers d’avoir été le premier constructeur à avoir vraiment craqué les barrières du contrat de location classique pour proposer quelque chose de différent, assure Élise Remark, directrice marketing Seat et Cupra France. Nous étions convaincus de répondre à une vraie tendance de fonds en matière de mobilité et de s’y adapter au-delà même de ce que notre marque peut représenter. » Il est vrai qu’aucune proposition n’existait en France à ce moment, procurant ainsi à la marque espagnole un petit coup d’avance. Seulement en début 2021, après le début d’une crise sanitaire sans précédent, les projets des uns et des autres se sont accélérés.

Le Flex and Free de Peugeot

Si la location de longue durée (LLD) a de plus en plus la cote, laquelle s’octroie 12 % des immatriculations de voitures neuves en France, Hyundai et Seat font partie de ceux qui veulent davantage séduire d’automobilistes et se positionnent désormais aussi sur le sans engagement. Après une phase de tests d’un an dans 14 points de vente du groupe Mary, Peugeot a déployé son offre “Flex and Free” à tout le territoire français en janvier. Les modalités de ce financement sont les suivantes : une durée totale de 48 mois, aucun apport, proposé pour l’heure que sur la 308, avec un kilométrage annuel de 20 000 km, aucune indemnité de résiliation, moyennant un préavis de 2 mois, et le remplacement du véhicule possible dès le 6e mois de loyer payé, sans frais là aussi. Le client n’est donc ni attaché ni engagé puisqu’il n’a pas l’obligation de renouveler un contrat avec la marque.



A LIRE. La Diac lance ses offres sans engagement pour Renault et Dacia

Un générateur d’opportunités pour Hyundai

De son côté, Hyundai s’essaie aussi à cette expérimentation de l’acquisition d’un véhicule sans engagement et sans apport depuis fin 2020, sur les i20, Kona ou encore Tucson, et s’appuie plus ou moins sur les mêmes modalités que Peugeot. Alors que « c’était dans les cartons », le premier confinement a été une période de profondes réflexions pour Lionel French Keogh, directeur général Hyundai Motor France et les équipes de BNP Paribas, lesquels se demandaient quoi créer pour rassurer les clients, désireux quand même de découvrir de nouvelles technologies, sans pour autant convenir à leur usage. Il fallait donc répondre au fantasme de la location avec des avantages économiques. « Nous répondons aux attentes au même titre qu’un Netflix ou un Spotify qui modèlent notre manière de penser et donc de consommer. Dans les mois et années à venir, le sans engagement sera devenu classique. Cette forme de liberté va avoir de plus en plus de sens et donc nous devons être prêts à répondre à cette typologie d’usage », avance le dirigeant. Ce n’est pas juste une réponse à un problème instantané car c’est un générateur d’opportunités aujourd’hui et cela le sera encore plus demain. »



A LIRE. Hyundai s'attaque à la location de voiture par abonnement

Apporter son lot de clients nouveaux

En attendant, on comprend que les offres sans engagement peuvent aussi prétendre à devenir un sérieux outil de conquête, elles sont au moins perçues comme telles par leurs créateurs. « Notre produit complète notre offre initiale de leasing fixe traditionnelle et ne la cannibalisera pas. Au contraire, le sans engagement répond à un autre besoin auquel on ne savait pas répondre et apporte donc son lot de clients nouveaux, ceux qui ne veulent pas s’engager, qui cherchent une sécurité ou qui n’arrivent pas à se décider. C’est une niche en termes de volume, mais c’est un choix que de s’adresser à une autre clientèle qu’on ne parvenait pas à capter auparavant », précise Patrick Pouletty, directeur marketing et assurances de Credipar, marque de PSA finance France. Celui-ci ne voit pas le sans engagement comme un pan important de la stratégie de Peugeot, mais plutôt comme une « offre différenciante supplémentaire ». Pour Élise Remark de Seat, il s’agit aussi de contenter les clients qui ne se retrouvent plus dans les formules de location classiques. Notons que le taux de conquête est de 80 % sur les dossiers de sans engagement dont la moitié représente des clients ne restituant pas de véhicule (autrement dit ceux qui n’avaient pas de voiture avant ou prenant un contrat supplémentaire pour leur foyer). « Notre produit convient à des personnes en recherche de solutions évolutives en accord avec leur mode de vie ou leurs envies, un peu à la Netflix », assure-t-elle. Capter de la clientèle additionnelle est aussi l’une des priorités chez Hyundai. Le constructeur a d’ailleurs consacré les premières semaines à former les vendeurs et expliquer aux concessionnaires les tenants et aboutissants du produit. Mais le patron, Lionel French Keogh, souhaite faire comprendre aux clients que la liberté a quand même un coût.

Trouver le bon équilibre

Tous détiennent de nouvelles armes pour conquérir des clients et les fidéliser, et pourquoi pas, ne pas rater d’affaires. Car oui, pour la plupart des offres, ce sont les concessionnaires qui reprennent les autos, ce n’est ni la marque, ni la banque, et donc les marges sont tout aussi importantes que le service. Il ne faut pas se leurrer, comme les intervenants le disent, les mensualités sont supérieures à celles d’un financement classique. Le loyer est, par exemple, surpondéré sur un Tucson de 20 euros par mois. De même chez Seat, qui explique que le différentiel de loyer couvre la restitution des véhicules sur des échéances très courtes, période où la valeur résiduelle est potentiellement en train de chuter plus rapidement que sur la vie d’un autre contrat. À noter que le taux de retour chez Seat reste pour l’instant faible, soit de 5 %. « Cela demeure profitable pour nous sans pour autant le chercher à tout prix... », lance Élise Remark. Le produit pose évidemment la capacité de reprendre le véhicule, de stopper le financement donc de le solder et de payer le montant qui est à devoir à la banque. « Il a fallu trouver un calcul qui convienne au client qui ne doit pas payer un loyer trop élevé, et au concessionnaire, qui doit remettre le véhicule sur le marché et qui ne doit pas être perdant », avance Patrick Pouletty de Credipar. L’enjeu est donc de surfer sur le bon équilibre, le bon business model, pour que l’opération soit supportable pour tout le monde. Mais Lionel French Keogh de Hyundai n’en démord pas, la phase d’ajustement est primordiale car il ne veut pas se tromper. « Ce n’est pas gratuit, indique-t-il. Nous devons mesurer ce que les clients sont prêts à payer en plus. Cinq, dix, vingt ou trente euros de plus ? La liberté a un prix et c’est toute la question aujourd’hui de savoir combien elle vaut ».

Innover et se différencier

Zoom

Loueurs et start-up s’adaptent aussi

Les constructeurs et leurs vendeurs se doivent désormais d’être capable de trouver des solutions de mobilité allant d’une heure à cinq ans. Et pour préparer leur avenir, ils vont toujours devoir s’ajuster pour innover et se différencier. Seat croit, par exemple, en l’intégration de véhicules électrifiés dans le sans engagement. Mais les contraintes liées au bonus écologique enlèvent pour l’heure la promesse de pouvoir rendre son véhicule au bout de 31 jours.. Le dirigeant de Credipar assure aussi que DS Automobiles prépare la sortie dans deux mois « d’un concept encore plus libre ». Puis, Hyundai imagine s’entourer de partenaires pour étoffer la notion de services comme l’entretien ou l’assurance via une offre hyper-packagée pour que « le jour où le client rend la voiture, tout s’arrête ! »

Le sans engagement gagne aussi du terrain chez les spécialistes de la location et ils en vont de ces annonces. C’est le cas, par exemple, chez Avis, alors acteur incontournable de la LCD, qui a opté pour la location de longue durée sans engagement d’achat afin de s’adapter aux nouvelles habitudes de déplacement des Français. Mais ce nouveau service a intégré le catalogue d’offre d’Avis seulement du 1er février jusqu’à la fin du mois de mars 2021, disponible ainsi à la réservation en ligne ou dans les 200 agences françaises participant à l’opération. À noter aussi que seuls les 300 premiers dossiers ont été acceptés. À la suite de cette phase pilote, Avis tranchera pour garder ou non ce nouveau modèle économique. De son côté, Roulenloc propose aussi une formule dédiée, la LSE pour Location Sans Engagement de durée avec plus de 5 000 véhicules disponibles dont le contrat est résiliable à tout moment avec un mois de préavis. Les plus ? La signature du contrat se fait électroniquement et la livraison du véhicule s’effectue à l’adresse choisie par le client ou chez un concessionnaire partenaire puisque Roulenloc opère uniquement sur le digital.