Le crédit auto en perte de vitesse en France

Leasing automobile : un marché européen à 211,7 milliards d’euros

Un secteur très concurrentiel

Avec son Baromètre du financement automobile européen, Eurogroup Consulting entend « apporter un éclairage sur les évolutions de la distribution et du financement automobile depuis l’avènement de la crise sanitaire Covid 19 et d’identifier les principales orientations et perspectives à moyen et long terme ». Parmi les enseignements de cette étude, il ressort que le crédit à la consommation perd du terrain en France face à la LOA en matière d’achat d’une voiture.En trois ans (de 2016 à 2019), la part du crédit a baissé de 2 points pour l’achat d’un véhicule neuf par les particuliers, passant de 41 % à 39 %. La baisse atteint également 2 points pour les VN d’entreprise (9 % contre 11 %) et 2 points pour les véhicules utilitaires (7 % contre 9 %). En revanche,Dans le détail, Eurogroup Consulting note que 2 140 000 nouveaux crédits ont été contractés en 2019 pour l’achat d’un VP neuf (– 41,1 %) dont la valeur moyenne atteint 19 233 euros (+ 20,1 %). Pour les VP d’occasion, 3 425 000 nouveaux contrats de crédit ont été enregistrés en 2019 (– 2,7 %) pour une valeur moyenne de 13 619 euros (+ 6,4 %). À noter que le crédit auto s’est affiché en baisse de 26,3 % au cours du premier semestre 2020, qui a subi l’émergence de la pandémie de Covid-19.À LIRE. Location de voiture. La digitalisation comme levier clé de la reprise ? En 2019, les encours de crédit atteignaient 174,2 milliards d’euros en France, dont 13,5 % de crédits automobiles, soit 23,5 milliards (– 0,4 % par rapport à 2018). L’étude indique que le crédit auto et le leasing représentent environ un tiers du marché du crédit conso dans l’Hexagone. Toutefois, le crédit auto atteint à lui seul une faible proportion des encours de crédit par rapport aux autres pays européens.Alors quecette part atteint 13,8 % au Royaume-Uni, 16 % en Espagne, 16,4 % en Allemagne, 28,2 % au Portugal, ou encore 29,6 % en Italie. La part du crédit a fortement augmenté en Italie (+ 6 %), en Espagne (+ 12 %) et au Portugal (+ 18 %). La moyenne européenne atteint les 33 %.À LIRE. Location de courte durée. La difficile percée des voitures électriques Quant au leasing, il représentait une somme cumulée de 415 milliards d’euros en Europe en 2019, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à 2016.Les véhicules commerciaux affichent quant à eux 18,3 % des sommes engagées dans du leasing, soit 74,7 milliards d’euros. L’étude d’Eurogroup Consulting note que la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Russie sont les pays qui observent la croissance la plus significative en matière de leasing dédié à l’automobile. Le Royaume-Uni (96,9 milliards d’euros, + 4 % comparé à 2018), l’Allemagne (69,8 milliards d’euros, + 11,7 %) et la France (62 milliards d’euros, + 10,2 %) sont les trois marchés européens les plus friands de leasing.Au final, la France apparaît comme l’un des marchés les plus matures en matière de leasing automobile . Parmi les sources de financement, la location de VN atteint 52 % (données 2018). Le crédit VO arrive en seconde position avec 28 %, devant le crédit VN (17 %) et le leasing VO (3 %). Le crédit ne représente donc plus que 45 % des financements destinés à l’achat d’un véhicule en France. À titre de comparaison, le crédit auto représente encore 90 % des financements en Espagne, 85 % en Italie, ou encore 72 % en Allemagne, mais plus que 34 % au Royaume-Uni.À LIRE. Ferréol Mayoly (Arval) : « Accompagner encore davantage nos clients » Dans ce contexte, Eurogroup Consulting relève que l’environnement concurrentiel est de plus en plus compétitif,par les tensions sur les niveaux de rentabilité, par la recherche de relais de croissance », ou encore par un « décloisonnement des acteurs historiques ».Face aux banques et financières spécialisées (Cetelem, Viaxel, Cofidis) se dressent ainsi les spécialistes de la location longue durée (Arval, ALD Automotive, LeasePlan ), ceux de la location courte durée (Avis, Europcar, Hertz, Sixt), les constructeurs automobiles et leurs captives (Volkswagen Bank, RCI Bank & Services, PSA Banque, BMW Financial Services), mais aussi les nouveaux acteurs de services de mobilité (Waymo, Free2Move, ShareNow), les start-up de la fintech, ou encore les plate-formes e-commerce*.*Liste non exhaustive