Dans la continuité

4 000 clients dans la distribution de véhicules

Créée en 1999 pour « accompagner ses partenaires spécialisés dans la mobilité », la marque Viaxel, appartenant à Crédit Agricole Consumer Finance (filiale de crédit à la consommation du groupe Crédit Agricole), s’apprête à disparaître. À partir de lundi 6 décembre 2021, elle laisse place à la nouvelle appellation commerciale Sofinco Auto Moto Loisirs.Ainsi, CA CF entendqui doit gérer à la fois la transition vers l’électrique du marché automobile, notamment accélérée par l’apparition des ZFE, le développement du véhicule d’occasion, mais aussi des services de mobilité ou encore de la digitalisation. L’appellation Sofinco est en effet apparue en 1951 et son premier prêt auto sur un lieu de vente a été accordé en 1958, soit une expertise vieille de 70 ans.À LIRE. Financement automobile. La location gagne du terrain en Europe Dans les faits, la nouvelle entité Sofinco Auto Moto Loisirs s’affiche dans la continuité de Viaxel et compte sur ses 220 collaborateurs pour continuer à répondre aux besoins de ses clients, que ce soient des particuliers, des groupes de distribution, mais aussi des concessionnaires ou agents indépendants.Jean-Marc Merly, directeur adjoint de la mobilité de Sofinco, précise toutefois : « quand nous sommes la captive d’un constructeur, nous ne changeons pas de nom ». En effet, Sofinco Auto Moto Loisirs travaille depuis quelques années avec Tesla, Mazda et - plus récemment - MG en tant que captive.À LIRE. Financement auto. Une forte croissance portée par l'occasion et la LOA Etienne Royol, directeur de la mobilité de Sofinco, pense « avoir un rôle à jouer » pour « accompagner les constructeurs et les réseaux de distribution » alors que « la société et la consommation évoluent », citant notamment un besoin de « plus de réassurance sur le web ». Pour cela, il juge la marque Sofinco « plus puissante » que Viaxel, notamment sur le web. Elle permettra également deTout ceci alors que Sofinco dispose d’une « connaissance fine de la consommation des Français » grâce à ses partenariats avec plusieurs enseignes de la grande distribution comme Fnac, Darty ou Ikea, tout en bénéficiant de la solidité du Crédit Agricole, qui possède « un ancrage très fort dans l’économie locale » et « une solidité financière très importante ». De quoi envisager un accroissement du nombre de financements accordés aux clients, notamment en matière de LOA sur le véhicule d’occasion, alors que la LOA représente déjà 20 % du marché VO Ne souhaitant pas communiquer de données plus précises, le directeur de la mobilité de Sofinco indique tout de même travailler avec « 4 000 partenaires actifs dans la distribution », que ce soit dans l’automobile, la moto, le nautisme, ou le camping-car.ce qui lui permet de revendiquer une place sur le podium du secteur. Et ce changement de nom s’accompagne d’un objectif consistant à « continuer de gagner des parts de marché ».